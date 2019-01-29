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Lute pazar günü geliyor...

Saat 11.00’de Akıncı, 18.30’da Anastasiadis ile görüşecek

29 Ocak 2019 Salı 13:00
Lute pazar günü geliyor...

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute, pazar günü Kıbrıs’a geliyor.

Adaya geldiği gün iki liderle ayrı ayrı görüşme gerçekleştirecek olan Lute, saat 11.00’de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edilecek. Lute, saat 18.30’da ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüşecek.

Rum kaynaklar, Lute’un, son ziyaretinde olduğu gibi liderlerle birden fazla görüşme yapacağını iddia ediyor.

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından Mayıs 2018’de “geçici özel danışman” olarak atanan Jane Holl Lute, bugüne kadar adayı 3 kez ziyaret etti.

Kıbrıs’a ilk ziyaretini geçen yıl temmuz ayında gerçekleştiren Amerikalı diplomat Lute, garantörler ve AB yetkilileriyle de yaptığı görüşmeler sonrasında BM Genel Sekreteri’ne çalışmalarıyla ilgili rapor sunmuştu.

BM Genel Sekreteri Guterres, daha sonra BM Güvenlik Konseyi’ne sunduğu raporda, müzakereler başlamadan önce kilit konularda gerçek bir yakınlaşma sağlanıp sağlanmadığını ve tarafların kendi öngörebileceği ortak bir geleceğe yönelik çözüm için yeni öneriler getirmede istekliliğini ölçmek için Lute'un istişarelerini sürdürmesini istemişti.

Lute, bu çerçevede geçen yıl ekim ve aralık aylarında Kıbrıs ve garantör ülkelere 2 ayrı ziyaret daha gerçekleştirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Jane Holl LuteMustafa AkıncıNikos AnastasiadisHaberGündemKıbrıs
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