Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
90186
ALTIN
232.943
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.7218
EURO
6.9689
Facebook, 'Ortak Şeyler' Özelliğini Test Etmeye Başladı
Facebook'tan yeni özellik!
Facebook firarisi yakalandı!
Facebook firarisi yakalandı!
Nokia X7 kendisini gösterdi!
Nokia X7 kendisini gösterdi!
Apple hackerına hapis cezası!
Apple hackerına hapis cezası!
23 milyon yıllık fosil bulundu!
23 milyon yıllık fosil bulundu!

Lute raporunu 17 Eylül’de sunacak

Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Kıbrıs sorununa ilişkin raporunu 17 Eylül tarihinde Genel Sekreter Antonio Guterres’e sunacağı ileri sürüldü.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 13:39
Lute raporunu 17 Eylül’de sunacak

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin geçici olarak atadığı Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Kıbrıs sorununa ilişkin raporunu 17 Eylül tarihinde Genel Sekreter Antonio Guterres’e sunacağı ileri sürüldü.

Güney Kıbrısta yayınlanan Politis ve diğer gazeteler, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in geçici olarak atadığı Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Kıbrıs sorununa ilişkin raporunu 17 Eylül tarihinde Guterres’e sunmasının beklendiğini iddia ettiler.

Rum gazeteleri Kıbrıs konusunda bir hareketliliğin başladığına işaret ederek geçici Özel danışmanın, raporunu 17 Eylül tarihinde BM Genel Sekreteri Guterres’e sunacağına dair bilgiler bulunduğunu, bu çerçevede hazırlıkların başladığını yazdılar.

Lute’un temaslarına ilişkin Rum hükümetinin fazla bilgi sahibi olmadığını ve Lute’un bu konuda “kartlarını kapalı tuttuğunu” iddia eden Rum basını, 11 Eylül’de Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve 13 Eylül’de ise Avrupa Birliği Dış İşleri Yüksek Komiseri Federica Mogherini’yle görüşmesi beklenen Özel danışmanın, İngiltere’de de temaslarda bulunmasının ön görüldüğünü anımsattılar.

Lute’un raporu sonrasında gerçekleşecek olası önemli görüşmelere hazırlık amacıyla Rum hükümetinin de temaslara başlayacağını yazan gazeteler, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in de bu çerçevede temaslarda bulunacağını belirttiler.
Habere göre Hristodulidis, önümüzdeki hafta ABD, İngiltere ve Fransa’nın Güney Kıbrıs büyükelçileriyle görüşmeler gerçekleştirecek.
Lute’un Atina, Brüksel ve Londra temasları sırasında, Brüksel’de bulunacak olan Hristodulidis’in ayrıca, 10 ve 11 Eylül tarihlerinde Berlin’e gerçekleştireceği ziyaret çerçevesinde Alman mevkidaşı Heiko Maas’la bir araya geleceği de kaydedildi.

BRTK

banner22
Anahtar Kelimeler:
Antonio GuterresRaporKıbrıs SorunuJane Holl Lute
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar'dan hükümete çağrı!
Tatar'dan hükümete çağrı!
Dövizciler endişeli!
Dövizciler endişeli!
Sınırlar ötesi şarkılar
Sınırlar ötesi şarkılar

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim