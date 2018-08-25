Lute raporunu 17 Eylül’de sunacak

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin geçici olarak atadığı Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Kıbrıs sorununa ilişkin raporunu 17 Eylül tarihinde Genel Sekreter Antonio Guterres’e sunacağı ileri sürüldü.

Güney Kıbrısta yayınlanan Politis ve diğer gazeteler, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in geçici olarak atadığı Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Kıbrıs sorununa ilişkin raporunu 17 Eylül tarihinde Guterres’e sunmasının beklendiğini iddia ettiler.

Rum gazeteleri Kıbrıs konusunda bir hareketliliğin başladığına işaret ederek geçici Özel danışmanın, raporunu 17 Eylül tarihinde BM Genel Sekreteri Guterres’e sunacağına dair bilgiler bulunduğunu, bu çerçevede hazırlıkların başladığını yazdılar.

Lute’un temaslarına ilişkin Rum hükümetinin fazla bilgi sahibi olmadığını ve Lute’un bu konuda “kartlarını kapalı tuttuğunu” iddia eden Rum basını, 11 Eylül’de Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve 13 Eylül’de ise Avrupa Birliği Dış İşleri Yüksek Komiseri Federica Mogherini’yle görüşmesi beklenen Özel danışmanın, İngiltere’de de temaslarda bulunmasının ön görüldüğünü anımsattılar.

Lute’un raporu sonrasında gerçekleşecek olası önemli görüşmelere hazırlık amacıyla Rum hükümetinin de temaslara başlayacağını yazan gazeteler, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in de bu çerçevede temaslarda bulunacağını belirttiler.

Habere göre Hristodulidis, önümüzdeki hafta ABD, İngiltere ve Fransa’nın Güney Kıbrıs büyükelçileriyle görüşmeler gerçekleştirecek.

Lute’un Atina, Brüksel ve Londra temasları sırasında, Brüksel’de bulunacak olan Hristodulidis’in ayrıca, 10 ve 11 Eylül tarihlerinde Berlin’e gerçekleştireceği ziyaret çerçevesinde Alman mevkidaşı Heiko Maas’la bir araya geleceği de kaydedildi.