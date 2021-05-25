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Lute Ziyaretlerine Başlıyor…

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs geçici özel danışmanı Jane Holl Lute, Kıbrıs konusunda yeni bir gayriresmî 5+BM konferansı yapılıp yapılamayacağını ortaya çıkarmak amacıyla istişarelerde bulunmak üzere hafta sonundan itibaren ziyaretlerine başlıyor.

25 Mayıs 2021 Salı 10:35
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Lute Ziyaretlerine Başlıyor…

Fileleftheros’un haberine göre Lute Cuma günü Atina’ya, pazartesi de Ankara’ya gidecek, Adaya ise Güney’deki genel seçimlerden sonra gelmesi bekleniyor.

Haberde BM’nin, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması için bir anlaşmaya varılması nihai hedefiyle yürütmekte olduğu çabalarının devamı açısından sahnenin, puslu ve kaygan olmaya devam ettiği kaydedildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ada’daki gerçeklerin kabul edilmesi ve müzakerelerin eşit devletler arasında yapılması gerektiği açıklamasına Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Cumartesi verdiği cevapta yinelediği gibi Rum yönetiminin, BM kararları, parametreleri ve uzlaşılmış çözüm zeminini şaibeye düşürebilecek her şeye tamamen karşı olduğuna dikkat çekildi.

Buna rağmen Rum yönetiminin bütün temaslarında, yeni bir gayriresmî 5+BM görüşmesinin en kısa zamanda yapılması gereğini savunduğuna işaret eden gazeteye göre, haziran sonundan önce yeni bir gayriresmî görüşme yapılamayacağı değerlendiriliyor ve buna gerekçe olarak da “Türkiye’nin, Kıbrıs sorunundaki her türlü gelişmeyi Haziran’daki Avrupa Konseyi toplantısına bağlaması” gösteriliyor.

Öte yandan Haravgi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’un dün Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında (Kıbrıs’ta) “güvenliğin garantörlüğünü BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesine taşımanın ideal olacağı” iddiasını yinelediğini bildirdi.

“TARAFLAR ARZU EDERSE PROSEDÜRDE ARABULUCULUK YAPMAYA HAZIRIZ”

Habere göre bu yöndeki görüşlerini daha önce de defalarca dile getirdiklerini hatırlatarak Kıbrıs sorununun BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde çözülmesinin Rusya’nın değişmez tezi olduğuna işaret eden Lavrov, “Moskova, (Kıbrıs’taki) taraflar arzu ederse, Güvenlik Konseyi ilkeleri çerçevesinde (prosedüre) arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu” da söyledi.

Lavrov’a 26-29 Nisan’da Cenevre’de gerçekleşen gayriresmî görüşmedeki son gelişmeler ile ilgili “bilgi” veren Dendias ise Kıbrıs sorununa ilişkin bütün kararlara destek verdiği için Moskova’ya teşekkür etti.

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Ane Holl LuteKıbrıs Konusu
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