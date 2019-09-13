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Lute’dan Akıncı’ya Yapıcı Çabaya Bağlılığından Dolayı Teşekkür

13 Eylül 2019 Cuma 14:49
Lute’dan Akıncı’ya Yapıcı Çabaya Bağlılığından Dolayı Teşekkür

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya, Kıbrıs sorununun çözümü için nasıl ilerleneceğine dair yapıcı bir yolun oluşturulması çabasına devam eden bağlılığı nedeniyle teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Sözcü Barış Burcu, Lute’un, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya gönderdiği mektupta, en kısa zamanda yeniden görüşme arzusunu dile getirdiğini belirtti.

Barış Burcu, Lute’un mektupta Cumhurbaşkanı’na “Oldukça yapıcı bir şekilde uğraş verdiğiniz için tekrardan teşekkür ederim” dediğini de belirtti.

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LuteAkıncı
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