Adada temaslarda bulunan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute,temaslarını bugün de sürdürecek.

Dün iki liderle ayrı ayrı biraraya gelecek Lute bugün de Liderlerle görüşecek.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute, dün saat 17.00’de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi.

Görüşmede, Akıncı’ya, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ile diğer yetkililer eşlik etti.

İki saat süren görüşmenin ardından Lute açıklama yapmadan Cumhurbaşkanlığı’ndan ayrılırken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Görüşmeyi uzun ve yararlı olarak nitelendiren Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, Kıbrıs Türk tarafının öteden beri üzerinde durduğu konulardaki açık ve net olan tutumunu ayrıntıları ile izah ettiğini belirtti.

Lute’un Genel Sekreter Antonio Guterres’in de beklentisi olan referans kavramları ile ilgili çalışmayı tamamlamaya gayret ettiğini de kaydeden Burcu bu bağlamda Lute’un Cumhurbaşkanı Akıncı ile bugün de görüşme arzusunu ilettiğini belirtti.

Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Jane Holl Lute’un bugün öğleden sonra yeniden biraraya geleceği bilgisini de paylaştı. Akıncı-Lute görüşmesi saat 17.00’de başlayacak.

Lute temasları çerçevesinde dün Rum Yönetimi Lideri NikosAnastasiadis ile de bir araya geldi.

Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından Rum hükümet sözcüsü Prodromos Prodromu yaptığı açıklamada görüşmeyi verimli olarak nitelendirerek, Anastasiadis’in görüşmede, müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik yaklaşımını ve tezlerini sunduğunu kaydetti.

Prodromu, ayrıca Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin ve kapalı Maraş konusundaki gelişmelerin de Lute’un gündemine getirildiğini ifade etti.

Lute’un temaslarını tamamlamasının ardından bugün Ada’dan ayrılması öngörülüyor.

(BRT)