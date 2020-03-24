“Lütfen paylaşın! Sesimizi duysunlar!”

Koronavirüs salgını nedeniyle işe gidemeyen, para kazanamayan ve dolayısıyla bankada bulunan kredi taksitlerini karşılayamayacak duruma gelen vatandaş adına toplanıp karar alan Bankacılar Birliği, banka taksitlerinin 3 ay öteleneceği ve faiz işlenmeyeceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamalara tepki gösteren Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, tepkisini belirtti.

Yeşilırmak, “Vatandaşımıza sahip çıkın!” diyerek, hiç kimse ve hiçbir kurumun devletin üstünde olmadığını ve Bakanlar Kurulu’nun acilen toplanarak, konuya bir an önce müdahale edilmesi talebinde bulundu.



Sosyal medya hesabından yaptığı açıklaması şöyle:

“Bankacılar Birliğinin son aldığı kararı şiddetle kınıyoruz! Neymis efendim banka taksitleri 3 ay ertelenecekmiş ancak faizler işlenmeye devam edecekmiş! Ayıp be ayıp! Bu dönemde olsun elinizi taşın altına koyun ve vatandaşlarımıza sahip çıkın! Aşağıda Devlet Planlama Örgütünün bankalarla ilgili 2019 verilerini paylaşıyorum. 2019 Bankaların Faiz Gelirleri 3 Milyar 883 Milyon ve bu gelir KKTC bütçesinin yarısına denk gelmektedir. 2019 Bankaların Dönem Karı da 856 Milyon! El insaf! Ayıp! Acilen, Bakanlar Kurulu toplanarak bu konuya müdahale etmesi gerekir! Hiç kimse ve hiç bir kurum devletin üstünde değildir. Ekonomik olarak çöküşte olduğumuz bir dönemde borçlanan insanlara sahip çıkmak devletimizin görevidir…”