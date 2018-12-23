Lütfiye Özipek Lefkoşa’da sevenleri ile buluştu

Lefkoşa’nın tüm renkleri Lütfiye Özipek LTB Halk Konseri’nde buluştu.

LTB Basın Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) tarafından düzelenen ve 2018 yılına veda ederken ülkemizin başarılı müzisyenlerinden ve “O Ses Türkiye” yarışması birincisi Lütfiye Özipek LTB Yeni Yıl Konseri başkent Lefkoşa’nın tüm renklerini bir kez daha Surlariçi’nde buluşturdu.

Oğulcan Başarı’nın sahne almasıyla başlayan halka açık ve ücretsiz gecede heyecan saat 22.00’de Lütfiye Özipek’in sahneye çıkışıyla doruk noktasına ulaştı. LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve bazı LTB Meclis üyelerinin de katıldığı gecede Lütfiye Özipek sahneye hayranlarının alkışları arasında Lefkoşa Gezi Treni’nde geldi.

Değişen ve dönüşen Lefkoşa Surlariçi’nde Uray Sokak’taki Bandabuliya yanında bulunan LTB Otoparkı’nda kurulan dev sahnede hem günümüzün sevilen şarkılarını hem de unutulmayan Türkçe şarkılarını yine başarıyla seslendiren Özipek büyük beğeni kazanırken hayranları da kendisine büyük sevgi gösterisinde bulundu.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı gecede yaptığı konuşmada Lütfiye Özipek’in o ses olması için umut ettiklerini ve onun da hakkıyla, yüreğinin ve sesinin güzelliğiyle O Ses Türkiye birincisi olduğunu kaydederek “Aslında sizin sesiniz olan Lütfiye Özipek’i sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz”dedi.

Başkan Harmancı ,Türkiye’de Kıbrıslı bir sanatçının O Ses Türkiye gibi bir yarışmada birinci olmayı başardığını ve Kıbrıslı Türklere eşit fırsatlar verilirse her şeyi başarabileceklerine emin olduğunu, Lütfiye’nin başarısının da bunun en somut örneği olduğunu ifade etti.

Harmancı: “Biz sokakları unutmuş bir nesilden geldik. Uzun yıllar sokaklardan uzak, sokaklara hasret kaldık. Ne mutlu ki sokaklara yavaş yavaş dönmeye başladık. Bu şehir, Lefkoşa, hepimizin. Bu şehrin her bir noktasında hep bir geçmişimiz var, ailelerimizin bir anısı var.”

Konuşmasının sonunda Tüm Lefkoşalılara mutlu yıllar dileyen Harmancı, “Yeni yıla yeni umutlarla ve yeni hedeflerle mutlu bir şekilde girmemizi umut ediyorum.” Dedi.

LTB Yeni Yıl Konserinde Engellemeyen Lefkoşa Birimi üyeleri de ücretsiz olarak LTB’nin ulaşım hizmetinden yararlanarak konseri izledi.

Lefkoşa Gezi Treni ise Girne Kapısı’ndan düzenleyeceği servisler ile konsere katılmak isteyenleri 17.00-20.00 ücretsiz olarak Uray Sokak’a taşıdı ve 00.00-01.30 saatleri arasında Uray Sokak’tan Girne Kapısı yönünde hizmet verdi.