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Lütfiye Özipek, O Ses Türkiye'de bir üst tura yükseldi

O Ses Türkiye yarışmasında yarışan Kıbrıslı Türk Lütfiye Özipek, bir üst tura yükselmeyi başardı.

29 Ocak 2018 Pazartesi 10:49
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O Ses Türkiye yarışmasında yarışan Kıbrıslı Türk Lütfiye Özipek, çapraz düelloda rakibi Melissa'yı geçerek bir üst tura yükselmeyi başardı.

'Unutamam' şarkısıyla çapraz düello turunda yarışan Lütfiye Özipek, seyircilerden büyük alkış alarak sergilediği performansında herkesi hayran bıraktı.

Gökhan Özoğuz'un takımında yarışan Özipek, seyircinin puanlaması sonucunda Murat Boz'un takımındaki rakibi Melissa'yı oyların yüzde 57'sini alarak geride bıraktı. Özipek, önümüzdeki haftalarda yeni performansları ile yarışmaya devam edecek.
 

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