Maaş arttı katkı payı aynı

Havadis'ten Duygu Alan'ın haberine göre, Belediyelerin kamuya olan birikmiş eski borçları 15 Ocak’ta yapılacak yapılandırma planına göre her ay belli bir miktar belediyelerin devlet katkı payından kesilecek.

Devlete borcu olmayan belediyeler bu konuda rahat. Borçlu belediyelerin birçoğu ise personel maaşlarını bile ödeme noktasında ciddi sıkıntı yaşarken bir de hem güncel hem de birikmiş kamu borçlarını nasıl ödeyeceğini düşünüyor.

2018 bütçesinin geçmemesi yanında, bütçeyi geçirecek bir hükümet alternatifinin de belirlenmemiş olması, belediye başkanlarını kara kara düşündürüyor.

Ortada bir hükümet yok, dolayısıyla devletin ve belediyelerin 2018 bütçesi de henüz belirlenmedi.

Belediyeleri mali açıdan zora sokacak bir diğer konu ise personel maaşları. Bütçe oluşturulamadığı için belediyelerin devlet katkı payları da güncellenmedi. Ancak buna karşın personel maaşları arttı.

Ocak ayı itibari ile personel artık yüzde 7 artış ile ödenecek.

Belediyelerin gözü kulağı parlamentoda

Havadis’e konuşan bazı belediye başkanları sıkıntılarını aktardı, sorunların çözümü noktasında çıkmazda olduklarını anlattı.

Hali hazırda mali bakımdan sıkıntı yaşamayan belediye başkanları ise hükümet kurma çalışmalarının gecikmesi halinde borçsuz belediyelerin dahi mali yapılarında ciddi sıkıntılar yaşanabileceğinin sinyalini verdi.

Belediye başkanları, gerek belediyelerin mali sıkıntılarının çözümü gerekse hizmet noktasında bir an önce hükümetin kurulması gerektiği görüşünde birleşti.

Harmancı: Bir yıldır cevap bekliyoruz

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, belediyenin birikmiş borçları ile ilgili mutabakata varılması talebi ile 2016 yılında ilgili mercilere gerekli başvuruyu yaptıklarını ancak aylarca yanıt alamadıklarını kaydetti.

Harmancı, bir yıl boyunca taleplerine herhangi şekilde dönüş yapılmadığından dolayı da 25 Aralık’ta ikaz yazısı yazdıklarını belirtti. İkaz yazısına müteakip 15 Ocak 2018 tarihinde görüşmeye çağrıldıklarını ifade eden Harmancı, “Birikmiş borçlara ilişkin mutabakata varmak talebi ile 2016 yılında başvuru yaptık 365 gün boyunca geri dönüş yapılmadı. 25 Aralık’ta ikaz yazısı yazdık. 15 Ocak 2018 tarihinde görüşmeye çağırdılar gideceğiz” dedi.

Mehmet Harmancı, LTB’nin bugün itibari ile birikmiş eski borcunun 130 milyon TL civarında olduğunu belirtti.

Harmancı, “Sigorta, vergi faizsiz, İhtiyat Sandığı faizi ile toplam 130 milyon TL civarında birikmiş eski borç var. Ancak biz formüllerimizi üretip önlerine 1 yıl önce koyduk” dedi.

“Bütçe geçirilmezse sıkıntılı günler yaşanacak”

LTB Başkanı Harmancı, Personel maaşlarının Ocak ayında yüzde 7 artışla ödenecek olmasına rağmen LTB’de maaş ödeme noktasında bir sıkıntı yaşanmayacağını ancak devletin dolayısıyla da belediyelerin bütçesinin geçmediği için kısmi bazı problemler yaşanmasının muhtemel olduğunu belirtti.

Hükümetin bir an önce kurulması gerektiği görüşünü ortaya koyan Harmancı şunları söyledi: “Hükümet henüz kurulmadığı için devlet bütçesi dolayısıyla da yerel yönetimlerin bütçeleri geçmedi. Ayrıca yerel yönetimlerin uzun süre beklentisinde olan bazı açılımlar henüz yapılmadı. Acil değişmesi gereken bazı yasal sıkıntılar söz konusu. Bütçenin geçmediği her gün bu sıkıntılar artarak devam edecek. Bu noktada bir an önce ülkede hükümet kurulmalıdır. Ancak bu konuda formülü siyasi partiler belirleyecek. Yerel yönetimler icracı konumundadırlar.”

Adahan: Borçları yapılandırma başvurusu yaptık

Vadili Belediyesi Başkanı Mehmet Adahan, belediyenin birikmiş eski borçlarının yapılandırılmasına ilişkin gerekli başvuruyu 10 Ocak 2018 tarihi itibari ile yaptıklarını kaydetti.

Adahan şunları söyledi: “Belediyenin birikmiş eski borcu toplamda 1 milyon 400 bin TL civarında.Bu borcun yapılandırılması için belediyenin maliyecileri gerekli çalışmaları yaptı, önceki gün de bu hususla ilgili Sosyal Sigortalar Dairesi’nde mesaisini harcadı. Bize 2 Ocak 2018 tarihinde gönderilen yazıda 15.1.2018 tarihine kadar eski borçların yapılandırılmasına ilişkin başvuru yapılması gerektiği belirtiliyor. Ancak bu yapılandırılmanın nasıl olacağı konusunda Sosyal Sigortalar Müdürlüğü’nün bir öngörüsü yok. Nasıl bir plan ortaya çıkacak şuan bilmiyoruz.”

“Maaş ödeme noktasında sıkıntımız yok”

Mehmet Adahan, personel maaşlarının ödenmesi noktasında Vadili Belediyesi’nin herhangi bir sıkıntısının olmadığını kaydetti.

Adahan, “Vadili Belediyesi’nin Ocak ayı itibari ile yüzde 7 artışla maaş ödemelerini yapacak, bu konuda şu aşamada herhangi bir sorunumuz yoktur. Emeklilik fonunu da oluşturduk” dedi.

“Hükümet kurulmak zorundadır”

Vadili Belediyesi Başkanı Adahan, hizmetlerin devamı açısından hükümetin de bir an önce kurulması gerektiğini kaydetti.

“Hükümet kurulmak zorundadır” diyen Mehmet Adahan, “Halka hizmetten kaçılmamalıdır. Sorunlar varsa çözüm yeri meclis ve mahkemelerdir. Halkın verdiği görev noktasında hükümet kurulmak zorundadır, kimsenin ‘ben bununla kurmam, bununla hükümet ortağı olmam’ deme lüksü yoktur” diye konuştu.

Adahan, “Ben kısa zamanda hükümetin kurulacağına inanıyorum ancak kurulmayacak ve yeniden seçime gidilecekse devlete ekstra mali yük olmaması için bu seçim yerel seçimlerle birlikte olmalıdır düşüncesindeyim” dedi.

Latif: Maaşları ödeyemeyecek noktadayız

Akdoğan Belediyesi Başkanı Ahmet Latif, geçmişte “partizanca” istihdamlar yapıldığını ve personel yapısının şişirildiğini kaydetti.

Belediyeyi 39 personel ile devraldıklarını söyleyen Latif, şuanda belediye personel sayısının 35 olmasına rağmen devlet katkı payı ile maaşları bile ödeyemeyecek noktada olduklarını söyledi.

Ahmet latif, “Eskiden çalışanın primleri, vergi borçları ve elektrik ödenmezdi. Şuan hepsi ödeniyor. Belediyenin birikmiş eski borcu ise gecikme faizi hariç 4 milyon 600 bin TL civarında. Bizi iç açıcı günler beklemiyor” dedi.

Latif, hükümetin de bir an önce kurulması gerektiğini söyledi.

Ahmet Latif, “Projelerden 520 bin TL alacağımız olmasına rağmen verilmiyor. Bütçe geçmedi. Devlet katkı payı ile maaşları bile ödeyemeyecek noktadayız. En sonunda İçişleri Bakanlığı’na anahtarları teslim edeceğiz. Gelsin, bu koşullarda yönetebilirlerse yönetsinler” diye sitem etti.

Kadı: Maaşları bile ödeyemiyoruz

Yenierenköy Belediyesi Belediye Başkan Vekili Mehmet Kadı, belediyenin mali yapısının dibe vurduğunu söyledi.

Personele 13’üncü maaşlar dahil 4 maaş borç biriktiğini kaydeden Kadı, belediyenin piyasaya da yüklü miktarda borcu bulunduğunu söyledi.

Belediyenin şuanda ne maaş ödeyebilecek, ne yatırım yapabilecek ne de birikmiş borçları ödeyebilecek bir mali kabiliyetinin olmadığını söyleyen Mehmet Kadı, belediyenin devlete olan birikmiş eski borç miktarının ise 15 milyon 600 bin TL civarında olduğunu ifade etti.

Kadı, isyan etti. Kadı, “Eski borçların yapılandırılmasına ilişkin maliyecilerimiz çalışıyor ancak belediyenin mali durumu bu borcu ödeme kabiliyetinde değil. Devlet katkısından kesilecekmiş… Yenierenköy Belediyesi’nin devlet katkı payı 417 bin TL. Ancak bazı aylar bu pay borçlara kesildiğinden elimize hiç para geçmiyor, belediyeye devlet katkı payından bu ay gelen rakam ise 50 bin TL. bu kadarı ile neyi kesecekler? Neyi ödeyeceğiz? Aylardır maaşlar ödenmiyor. En azından birikmiş personel maaşlarını ödeyebilmek için devlet katkı payından kesilmesi üzere avans istedim ona da cevap alamadım” diye konuştu.

“Elimizden tutacak kimse yok”

Mehmet Kadı, hükümetin kurulmamasının da yerel yönetimler için ciddi bir kriz olduğunu söyledi.

Kadı şunları söyledi: “Ne hükümetin bütçesi geçti ne belediyelerin bütçesi geçti. Hükümetin kurulmaması ciddi kriz. Kime halimizi anlatacağız bilmiyoruz, elimizden tutacak kimse yok. Bir an önce hükümet kurulsun biz de sorunların çözümü noktasında bir yol haritası belirleyelim.”

Dün itibari ile 65 bin ayda kestiğinde 20 yıla böldü senede 780 bin bir o kadar da dış borcumuz var

Demir: Belediyelerin batırılması için çabalıyorlar

Yeniboğaziçi Belediyesi Başkanı Katip Demir, Belediyeler Yasası konusundan önce hükümetin kendi üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Gelir arttırıcı birçok kalemin belediyelerin elinden alındığını kaydeden Demir, “Tüm gelir arttırıcı kalemler elimizden alındı, her şeyin devletin tekelinde olduğu bir yapıda belediyelerden hizmet vermeleri nasıl bekleniyor merak ediyorum” diye isyan etti.

Katip Demir şunları söyledi, “Devlet kendi sorumluluğunda olan tüm altyapıları belediyelere yaptırır, gelir arttırıcı tüm kalemleri de elinden alır adeta gasp ederse o belediyenin hem yatırım yapması hem de borç ödeyebilmesi mümkün değil. Bölgelerin statüsüne göre desteklenmesi sağlanmalıdır. Bugün en bariz örneği ile suyun özelleşmemesinden dolayı belediyeler çok zor durumdadır. Bunun sorumlusu da hükümet edenlerdir. Geriye dönük borçları biz ödüyoruz ancak birikmiş eski borç yaklaşık 6 milyon TL. Biz bu borcun geçmişten gelen borçlar olduğunu bu borcun devletten alacağımız KDV ile mahsuplaşarak ödenmesi ile ilgili devletin ilgili bakanlıklarına yazı yazdık ama cevap alamadık. Onlar belediyelerin elindeki gelir arttırıcı gelirlerini gasp etmekle meşguller. AB ülkelerinden dem vuruyorlar. Ama ülkemizde merkezi zihniyetle yönetilen bir belediye yapısı var. Her şey devletin tekelinde olursa belediyelerin nasıl kalkınmasını bekliyorlar? Özelleştirmeden korkan bir ülkede başarıya ulaşılamaz. Göreve geldiğimizden beri personel maaşlarına 4 kez zam yapıldı. Ocak ayı maaşları yüzde 7 zamla ödenecek. Ama ortada ne devlet bütçesi var ne de belediyelerin bütçesi geçti. Belediyeleri batırmak için ellerin geleni yapıyorlar.”

“Halkın iradesine saygısızlık yapılıyor”

Katip Demir, hükümetin de bir an önce kurulması gerektiğini kaydetti.

Demir, “Hükümetin kurulmaması sebebi ile hizmetlerin durması kabul edilemez. Buna yeni bir düzenleme yapılmalıdır. Seçim yasakları belediyeleri kapsamamalıdır. Bir seçim yaşadık, halk takdirini beyan etti. Burada çıkıp figüranlık yapmak, ‘Ben bununla hükümet kurmam’ demek akıl tutulmasına neden oluyor. Halkın iradesine saygısızlık yapılıyor. Herkes halkın iradesine saygı göstermek zorundadır. Hükümet kurulmadıkça hizmetler yürümeyecek, belediyeler de ciddi mali sıkıntı yaşayacak” diye konuştu.

Hulusioğlu: Borçların yapılandırılmasında pazarlık aşamasındayız

Çatalköy Belediyesi Başkanı Mehmet Hulusioğlu, belediyenin devlet kurumlarına olan birikmiş eski borcunun faizler hariç 7 milyon TL civarında olduğunu söyledi.

Birikmiş eski borçların yapılandırılması ile ilgili görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Hulusioğlu, “Pazarlık aşamasındayız” dedi.

Devletin dolayısıyla belediyelerin bütçelerinin geçmemesine rağmen Ocak ayı maaşlarının yüzde 7 artışla ödeneceğini söyleyen Mehmet Hulusioğlu, “Maaşları ödeme noktasında sıkıntı yaşamayacağız. Eski borçları taksitlendirdiğimizde onu da ödeyeceğiz” dedi.

“Bir an önce hükümet kurulmalıdır”

Mehmet Hulusioğlu, koalisyonla ilgili belirsizliğe de dikkat çekerek “Hükümet kurulmazsa birçok sıkıntı ile karşı karşıya kalacağız” dedi.

Hulusioğlu, “Belediyeler Yasası mecliste bekliyordu. Bu yasaya göre ödeme kabiliyeti olmayan belediyeler için taksitlendirme süresi 1 yıl daha uzatılacaktı. Bu da askıda kaldı. Bütçeler geçmedi, bu sebeple ödeme ve yatırımlarda sıkıntı olacak, Türkiye kaynaklı ihalelerde de sıkıntı yaşayacağız. Sonrasında yerel seçimler ve seçim yasakları gelecek. Nasıl olacak bilmiyorum ancak bir an önce hükümet kurulmalıdır” diye konuştu.

Kaya: Yapılandırma başvurusunu yaptık

Lefke Belediyesi Başkanı Aziz Kaya, 1 Ocak 2015 itibari ile sigorta primlerinin, 1 Ocak 2016 itibari ile de İhtiyat Sandığı primlerini güncel yatırdıklarını ayrıca emekliye çıkanların yatırımlarının yapıldığını geçmişten kalan borçların bir kısmının da ödendiğini söyledi.

Lefke Belediyesi’nin bugün itibari ile faizi ile birlikte yaklaşık 3 milyon 700 bin TL Sosyal Sigortalar Dairesi’ne, 8 milyon TL de İhtiyat Sandığı Dairesi’ne borcu bulunduğunu kaydeden Kaya, bu borçların yapılandırılması için de gerekli başvuruyu yaptıklarını ancak herhangi bir neticeye varılmadığını ifade etti. Kaya 15 Ocak’ta eski borçların yapılandırılması ile ilgili daire ile yeniden görüşeceklerini belirtti.

Aziz Kaya, bazı belediyelerin birikmiş borçları makul sürede ödeyebileceğini bazı belediyelerin ise ödeme kabiliyetlerinin olmadığını Belediyeler Birliği’nin ödeme kabiliyeti olmayan belediyeler için taksitlendirme süresine ilişkin bir çözüm üretilmesi noktasında girişim yaptığını, Çalışma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile görüşüldüğünü ancak oradan da netice alınmadığını dile getirdi.

Kaya,” Belediyelere eski borçların yapılandırılmasına ilişkin görüşülmek üzere Pazartesi günü için çağrı yapıldı. Gideceğiz. Ancak bu borçların ödenebilmesi için belediyenin ödeme kabiliyetinin olması gerekmektedir” dedi.

“Bütçe geçirilmezse birçok kalemde sıkıntı yaşanacak”

Aziz Kaya, devlet bütçesi geçirilmediği için belediyelerin bütçelerinin de geçirilmediğini söyleyerek personel maaşlarının arttığını ancak buna karşın bütçelerin geçmemesine bağlı olarak yerel yönetimlere devlet katkı paylarının da değişmediğini söyledi.

Kaya, “Bu noktada ileri günlerde maddi sorunların yaşanması muhtemeldir” dedi.

Aziz Kaya, “Bizde maaş ödemelerinde sıkıntı olmayacak ancak yatırımlara yönelik tedbirli davranmak zorunda olacağız. Bir kısıtlamaya gideceğiz. Bir an önce hükümetin kurulması ve bütçelerin geçmesi gerekiyor. Aksi takdirde ciddi sıkıntılara gebeyiz” diye konuştu.

Öncü: Önce bütçe geçirilmeli

İnönü Belediyesi Başkanı Ali Öncü, belediyenin devlet kurumlarına olan birikmiş eski borcunun yapılandırılması için Pazartesi günü daireye gerekli başvuruyu yapacaklarını söyledi.

Öncü, belediyenin devlete toplam borcunun 1 milyon 400 bin TL olduğunu söyledi.

Ocak ayında personel maaşının yüzde 7 arttırılmış olarak ödeneceğini söyleyen Öncü, bütçe geçmeden bu artışın verilmesinin mümkün olmadığını da sözlerine ekledi.

Ali Öncü, “Önce hem devletin hem de belediyelerin bütçesinin geçirilmesi gerekmektedir. Mali sıkıntıların artmaması için beklentimiz bir an önce hükümetin kurulması ve bütçelerin geçirilmesidir” dedi.

Orçan: Bir kuruş borcumuz yok

Tatlısu Belediyesi Başkanı Hayri Orçan, belediyenin devlete ne güncel ne de birikmiş eski borcunun olmadığını söyledi.

“Devlete bir tek kuruş borcum yoktur” diyen Hayri Orçan, personel maaşlarının ödenmesi noktasında da hiçbir sıkıntıları olmadığını ifade etti.

Orçan, “Devlete tek kuruş borcum yok. Personel maaşlarına da isterlerse yüzde 10 artış yapsınlar bizim bu konuda da sıkıntımız yok. Hükümet de kurulacak. Ülkeyi hükümetsiz bırakamazlar” dedi.