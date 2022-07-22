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Maaş kesintisi, mahkemelik oluyor!

Hemşireler ve Ebeler Sendikası, maaş kesintisini Anayasa Mahkemesi'ne taşımaya hazırlanıyor.

22 Temmuz 2022 Cuma 20:09
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Maaş kesintisi, mahkemelik oluyor!
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İbrahim Özgöçmen imzalı Hemşireler ve Ebeler Sendikası açıklaması şöyle:

"PAZARTESİ İTİBARİ İLE ANAYASA MAHKEMESİNE TAŞIYACAĞIZ.

Ülkede yaşanan hayat pahalılığına binaen maaşların yasal olarak korunmasına yönelik düzenlenen hayat pahalılığı ödeneğini yansıttıktan sonra maaşlarımızın %20 kesintiye uğratılarak ödeneceği başbakan tarafından açıklanmıştır. Hükümet edenler bilmelidir ki.

Kamuoyunda paylaşılan ve maaşlarda %20 oranında kesintiyi öngören kanun hükmünde kararnameyi Pazartesi itibari ile Anayasa mahkemesine taşıyacağımızı, bu konuda derhal karar ürettiğimizi ve yaşanan bu Anayasal ihlali durdurmak için gerek hukuki ve gerekse de tüm sendikal mücadeleyi vereceğimizin bilgisini sizinle paylaşırız."

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