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"Maaş ödemelerinde herhangi bir sıkıntı yaşanmayacak"

Kamu emeklisi 14 bin kişiye 104 milyon lira ödeyen Maliye Bakanlığı, yarın da sigorta emeklilerinin maaşlarını ödeyecek

27 Nisan 2020 Pazartesi 12:59
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"Maaş ödemelerinde herhangi bir sıkıntı yaşanmayacak"

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Coronavirüs’ün olumsuz etkilerine karşın maaş ödemelerinde herhangi bir sıkıntının yaşanmayacağını söyledi.  

 Bakan Amcaoğlu, maliyenin kasasında ödemeler için yeterli paranın bulunduğunu belirtti.    

Kamu emeklisi 14 bin 11 kişiye 104 milyon tutarındaki maaş ödemesinin geçtiğimiz Cuma günü yapıldığını anlatan Amcaoğlu, yarın da 38 bin sigorta emeklisine 138 milyon lira ödeneceğini söyledi.      

Amcaoğlu; 15 bin 724 memur, 2 bin 701 işçi ve Belediye katkı payları ve Toprak Ürünleri Kurumu 175 milyon lira ödeneceğini belirterek, bu ödemenin 4 Mayıs’ta yapılacağını vurguladı.    

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu “Bu kadar para maliyenin kasasında var mı? Eksilen miktar ne kadardır?eksilen miktarı nereden sağlayacaksınız?” şeklindeki bir soruya şu yanıtı verdi:   “Kasamızda olmasaydı ödeyemezdik bu para kasamızda vardır. Eksilen bir miktar bu ay için yoktur fakat olsaydı da gereken ne ise yapılırdı"

Kıbrıs Tıme

Anahtar Kelimeler:
Olgun AmcaoğluKoronavirüsMaaaşlar
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