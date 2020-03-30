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Maaş virüsün önüne geçti!

Emekli maaşlarının bugün ödenmeye başlamasıyla birlikte sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar bankalara akın etti.

30 Mart 2020 Pazartesi 09:48
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Maaş virüsün önüne geçti!

Emekli maaşlarının bugün ödenmeye başlamasıyla birlikte sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar bankalara akın etti.

Bankaların içerisinde koronavirüse karşı gerekli tedbirler en üst seviyedeyken, bankaların önündeki görüntüler alınan tüm önlemleri boşa çıkaran cinsten.

Bazı vatandaşların uzmanların sosyal mesafe uyarılarına uymayıp yakın temasta bulunduğu gözlemlenirken, bankaların önlerindeki kalabalık virüsün yayılmasına davetiye çıkartıyor.

Sosyal Sigortalar Dairesi önünde ise sigorta ödemeleri için bekleyen vatandaşlar ise risk meydana getiriyor. Bazı vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarken, bazı vatandaşların bu kuralı dikkate almadığı gözlemlendi.

Anahtar Kelimeler:
KornavirüsMaaş
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Hilmi 2020-03-30 10:16:26

Salgından çok daha fazla ,aslında endişemiz bu kötü yönetim! Bu işin böyle olacağı günler önce uyarılmıştı..Bu insanlar cehalet içinde ve bu işi ciddiye aldığı yok..Ama buradaki yetkilierin çıkıp da bunlara müdahale etmesi gerekmiyormu..Allah belasını versin hepsinin da...Başımıza daha fazla dert açacaklar..Lanet olsun sana Tatarova...

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dırba 2020-03-30 10:37:28

evde otururkan mı sayacaksınız bamma ne bu acele gene. evet eve alışveriş yapacayık da yapmayın be insanlar yyapmayın. yığılmayın böyle.... çcuk gibi laf annamazmısınız be ama ...

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Sertaç 2020-03-30 11:52:52

Ne yapsın insanlar,ellerinde avuçlarında yoksa.

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Selma 2020-03-30 10:56:33

Baksanıza;ayı gibi birbirlerinin önünde arkasında,yüzlerinde maske de yok davarların, yangından mal kaçıracakmış gibi duruyorlar laf anlamaz hayvanlar....Ondan sonra da çıkar Pilli vaka artışlarını bildirir..Yani buraya bir polis veya yetkili görevlendirilemezmiydi? Böyle olacağını bile bile!

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şüpheci 2020-03-30 11:55:55

gıbri adlı katılımcı eoka elemanıymış dikkat.Ethniki Organosis Kyprion Agoniston: Kıbrıslıların Millî Mücadele Örgütü

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