“Maaşımı bağışladım. Sekiz günlüğü de bağışlayacağım”

BAHAR SANCAR - Özel haber

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Bahar Sancar ile A’dan Z’ye programına katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

Bahar Sancar’ın kendisine yönelttiği bir soru üzerine ilk kez açıklama yapan Suphi Coşkun, geçen sene pandeminin ilk başladığı ve Dipkarpaz’da sekiz vakanın çıktığı dönemde, bir aylık maaşını bağışladığını söyledi.

Coşkun, “2020 yılında bir aylık maaşımı almadım ve belediyeye bağışladım” dedi.

Son sekiz gündür evinde kendini izole ettiğini kaydeden Coşkun, evinde izole olarak kaldığı sekiz günlük maaşını da hesaplatarak, bir kuruma bağışlayacağını söyledi.

Coşkun, “Toplum olarak bunu düşünseydik çok iyi olurdu ancak biz tatillere çıkıyoruz. Hak etmediğim bir parayı alıp da çoluk çocuğuma yedirmek istemiyorum” şeklinde konuştu.