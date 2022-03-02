Maaşın yüzde 60’ı elektrik faturasına!

CTP Milletvekili Devrim Barçın, Ses Kıbrıs TV’de Aytuğ Türkkan’ın hazırlayıp sunduğu Kıbrıs’ın Nabzı programına konuk oldu.

Yüzde 206’lık elektrik zammını değerlendiren Barçın, önemli açıklamalarda bulundu. Barçın bu zamla birlikte enflasyonun da 2-3 kat artacağına işaret etti.

Çoklu tarifede vatandaşların daha çok ekonomik saatlerde elektrik tükettiğini vurgulayan Barçın, bunun hem Teknecik’i, hem de vatandaşın cebini rahatlattığını vurguladı. Yeni tarifeyle bu durumun ortadan kalktığını belirten Barçın, yapılan zammın büyüklüğünü bir faturayla açıkladı.

Barçın, şunları kaydetti:

“Örneğin bin 205 kilovat tüketen bir vatandaşımız var. Faturanın içeriğine bakıyoruz çoklu tarife olduğu dönemde uygun saatlerde elektrik tüketimini yapmış. Buna göre gelen fatura bin 187 TL. Şimdi yeni tarifeyle birlikte aynı oranda elektrik tüketen bu vatandaşımızın ödeyeceği miktar 3 bin 641 TL. Bu yüzde 206 zam demektir. Bugün asgari ücret net 6 bin 090 TL’dir. Bu rakam asgari ücretlinin yüzde 60 maaşına tekabül etmektedir. Bu rakam, çoklu tarifede asgari ücretlinin maaşının yüzde 19.5’uğuna denk geliyordu.”

“Emeğiyle geçinen asgari ücretli vatandaşların ciddi anlamda alım gücünde daralma olacak” diyen Barçın zammın her alana büyük oranda yansıyacağına vurgu yaparak iğneden ipliğe zam geleceğini kaydetti.

UBP aslında ‘tüketmeyin’ diyor.

UBO hükümetinin bu yeni tarifeyle aslında ‘tüketmeyin’ dediğine vurgu yapan Barçın, şöyle dedi:

“UBP bize şunu diyor. Uygun tarife yok, sen kendinden kısarak, elektrik faturanı düşüreceksin. Bu serbest piyasa mantığına aykırıdır. Bu insanları kendi kendine yasak getirmeye zorluyor. Ancak şunun farkında değiller. Bu yasaklanabilecek bir tüketim malzemesi değildir.”

Birkaç ay sonra çoklu tarifeye dönülecek

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’un ‘birkaç ay sonra çoklu tarifeye dönüleceğini’ ifade ettiğini belirten Barçın, ‘madem birkaç ay sonra çoklu tarifeye geçeceğiz, neden şu an herkes bu tek tarifeye mahkûm edildi?’ diye sordu.

KIB-TEK’in borcunu vatandaşa ödetecekler

‘KIB-TEK’in borçlarını vatandaşa ödetecekler’ diyen Barçın, sözlerine şöyle devam etti:

“KIB-TEK’e yatırım yapılmadı. Elektrik arzında yaşanan sıkıntılardan dolayı Güney’den elektrik alındı. Bunlar KIB-TEK’in borcunu artırdı. AKSA’yla yapılan anlaşma çerçevesinde oraya da borcumuz var. AKSA’ya borcumuzu ödemediğimiz için yüzde 18’e varan bir gecikme faizi var. KIB-TEK’in bugün AKSA’ya 800 milyon borcu var. Kim ödeyecek bunu? Vatandaş ödeyecek. O yüzden çoklu tarifeye 1-2 ay sonra geçeceğiz. Bu yüzde 206 zammı herkes bir ödeyecek, KIB-TEK borcunu azaltacak sonra çoklu tarifeye geçilecek. Yani KIB-TEK’in yanlış politikalarının, KIB-TEK’in nizamnameye aykırı bir şekilde zamanında belirlemesi gereken tarifeleri belirlemediği için KIB-TEK’in yüklendiği borç yükünü vatandaş ödeyecek.”

Üretim durma noktasına gelecek

‘Bu zamla üretici ne yapacak?’ diye soran Barçın, zammın bir çok üründe kaçınılmaz olacağını ve vatandaşın bu kez Türkiye’den gelen daha ucuz ürünlere yöneleceğini vurgulayarak ‘üretim durma noktasına gelecek’ dedi.

Peki, ne yapılması gerekirdi?

Barçın, yapılması gerekeni de şöyle anlattı:

Öncelikle kamu maliyetleri artırılacaktı. Evet, bu durumda Maliye’ye yük binmiş olacaktı ama vatandaşa zammın yansıması, üretime zammın yansıması azaltılmış olacaktı. CTP bunu daha önce yaptı, hatta o dönem bütçe fazla bile vermişti. UBP piyasada dönen parayı azaltıcı ekonomi politikaları uyguluyor. Bunun bütçeye olumsuz yansıması da olacaktır.

Kaynak : Ses Kıbrıs