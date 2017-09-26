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"Maaşını ödemediği emekçiyi polise şikayet ediyor"

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Rahvancıoğlu, ülkede sermayenin her türlü hukuk dışı uygulamayı kendisine hak göremeye başladığını ileri sürdü...

26 Eylül 2017 Salı 15:34
"Maaşını ödemediği emekçiyi polise şikayet ediyor"

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, ülkede sermayenin her türlü hukuk dışı uygulamayı  kendisine hak göremeye başladığını ileri sürerek, “Alenen maaş ödememe, maaşını ödemediği emekçiyi polise şikayet etme ve hükümetten yasal asgari ücret uygulamasının dışına çıkmak için onay istemeye kadar işi vardırmıştır” ifadelerini kullandı.

Rahvancıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Gazimağus’da göçmen bir emekçi kadının  kayıt dışı çalıştırıldığı iş yerinde maaşını almadığı için isyan edince  polis tarafından gözaltına alınması  ve mahkemeye çıkarılmasının,   Sanayi Odası Başkanı’nın yabancı işçilere daha az ücret ödenmesi talebinin Çalışma Bakanı’nın da bunu Bakanlar Kuruluna   götüreceği açıklamasının ülkede özel sektörde sömürünün ulaştığı boyutlara ışık tuttuğunu iddia etti.

Rahvancıoğlu, özel sektör emekçileri, her türlü haktan mahrum ve sermayedarların kar etmesi için en vahşi sömürü koşullarına mahkum edilirken; çalışan insanların sosyal güvenliğini sağlamakla yükümlü hükümetin de buna  çanak tuttuğunu savundu.

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