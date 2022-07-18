Maaşlar haksızdır, mali yapının üzerindedir!

Tosunoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Ülkemizde MAAŞLAR arasındaki uçurum, adaletsizlik ve eşitsizlik herkes için tam bir travmaya dönüşmüştür.

Bir MİLLETVEKİLİ olarak söylüyorum, bu maaşlar haksızdır, mali yapımızın üzerindedir ve doğru değildir.

Milletvekili maaşı kamudaki bir müdürün maaşına denk olabilir. Meclis’teki çalışma saatleri ve üretime denk de ayrıca kademeli olarak artırılabilir.

Ancak şimdiki haliyle yaralayıcıdır.

Üst maaş dilimine bir çizgi çekmemiz, bir sınır koymamız şarttır, bu sınır da asgari ücretin belirli bir katını geçmeyecek düzeyde olmalıdır.

Bu maaşlarla MİLLETVEKİLLİĞİNİN adeta bir mesleğe dönüşmesi de kaçınılmazdır.

Şunu da açıklıkla ifade etmeliyim, milletvekilliği kesinlikle İKİ DÖNEMLE sınırlandırılmalıdır.

Bir sözüm de asgari ücrete:

İşverenin ödeyebileceği, işçinin de yaşayabileceği rakamlara ulaşmamız gerekiyor.

Bunun için de sektörel asgari ücret anlayışını mutlaka devreye almalıyız.

Mutlaka yapmamız gereken de enflasyonla mücadele etmek, hayat pahalılığını önlemek, özellikle asgari ücretli işçiye sağlık ve eğitimi mutlaka ücretsiz ve her an erişebilir yapmak, enerji ve yakıt desteği sağlamaktır.

Birbirmizi daha iyi anlamanın, dayanışmanın, ortaklaşmanın ve ortak bir duyguyla mücadele etmenin yolu bu adımlardan geçer."