"Maaşlar Maliye Bakanlığı'ndan avans alınarak ödendi"

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Meclis BaşkanıTeberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda ilk olarak UBP grubu adına UBP milletvekili Nazım Çavuşoğlu, içtüzüğün 62 maddesi uyarınca YeniErenköy Belediyesi çalışanları hakkında konuşma yaptı.

Çavuşoğlu, Yenierenköy Belediyesi ile ilgili bilgi istedi

Çavuşoğlu, Yenierenköy Belediyesindeki gelişmeler hakkında bilgi istedi.

İşçi temsilcilerinin Başbakanla yaptığı görüşmenin ardından işçilerin işten durdurulacağı ve bedeli neyse ödeneceği şeklinde haberler yansıdığını hatırlatan Çavuşoğlu, Daha sonra bu ifadelerde düzeltmeye gidildiğini belirterek, Hükümetin girdiği sürece destek olma niyetinde olduklarını belirtti.

Çavuşoğlu, “Hükümetle karşı karşıya gelmemizin tek noktasının çalışanların haklarının korunmaması, çalışanların işten atılması durumunda olur. Bunun haricinde Yeni Erenköy Belediyesi için çalışmalara desteğimiz olacaktır “ dedi.

Nazım Çavuşoğlu, belediyenin bu hale gelmesindeki tüm sorumluların ve yapılan yanlışların ortaya çıkarılması gerektiğine de işaret etti.

Erhürman: “Durumun en az zararla atlatılması için çalışıyoruz”

Başbakan Tufan Erhürman da söz alarak gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Erhürman, Bakanlar Kurulunun iki adım konusunda karar verdiğini belirterek, ilk olarak beledi hizmetlerin verilebilmesi için merkezi idarenin destek koyması, ve çalışanların 7 aylık alacak 3 aylık maaşlarının Maliye Bakanlığı’ndan avans adı altında ödenmesi yönündeki karar aldığını söyledi.

Sürekli olarak sendika, çalışanlar ve muhtarlarla toplantı yapıldığını ifade eden Başbakan Erhürman, sendikanın daha iyi bir çözüm için cumaya kadar süre istediğini kaydetti ve yasa çalışmasının beklemesinin nedeninin bu olduğunu belirtti.

Çalışanların 2006-2016 yılları arasında sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarının yapılmadığını anımsatan Erhürman, bunun işçilerin hakları olduğunu vurguladı.

Eğer bu çalışanlardan herhangi birinin herhangi bir şekilde işten ayrılması durumunda kıdem tazminatı alacağını kaydeden Erhürman, belli statüdeki işçilerin ayrılırken ihbar hakkı bulunduğunu da anımsattı.

Tufan Erhürman, çalışanların tüm bu hakların söz konusu olduğunu kaydederek, Bugünkü sistem içerisinde Maliye Bakanlığı’nın tüm bu ödeme ve borçları karşılamasının mümkün olmadığını ifade etti.

Bu durumda olan tek belediyenin Yenierenköy olmadığına da işaret eden Erhürman, belediyelerin bağımzılığa yaklaşan bir özerkliğe sahip olduğunu kaydetti.

Tufan Erhürman, Gelinen noktada çalışanların hakları korunacak dediğinde bunun 112 işçinin 112'sinin de işe devam edeceği anlamı taşımadığını söyledi.

Başbakan, Mecliste UBP-DP Hükümetinin hazırladığı, bütçesinin günlerce tartışıldığını, o bütçede Belediye için herhangi bir kalem olmadığını kaydetti.

Erhürman, “Durumun en az zararla atlatılması için çalışıyoruz” dedi.

“112 KİŞİNİN İŞE DEVAM FORMÜLÜ BULUNSA BİLE KAYNAK YOK”

Yenierenköy Belediyesi’nde mucizevi bir şekilde 112 kişinin işe devam etmesi formülünün bulunması halinde bile sürdürülebilecek bir kaynağın olmadığını söyleyen Başbakan Erhürman, artık bu gerçeğin herkes tarafından bilindiğini ve gerekenin de bu hükümet tarafından yapılacağını kaydetti.

KTHY ve ETİ çalışanlarının durumuyla ilgili sorunların belediyelerde yaşanan sorunlarla aynı olmadığına dikkat çeken Erhürman, belediyelerin tamamen idari ve mali açıdan özerk bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

Erhürman, milletvekillerinin sorularına karşılık, belediyelerin birleştirilmemesi için yapılan hazırlıklar ve yasa tasarısıyla ilgili de bilgi verdi.

Meclis Genel Kurulu’nda daha sonra gündemdeki Sayıştay Komitesi’nin, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından Bumerang Travel Club Ltd.’e yani Cratos Premium Hotel’e elektrik enerjisi tüketimleri üzerinden teşvik indirimi uygulaması sürecine ilişkin Sayıştay Denetim Raporu’na ilişkin raporun görüşülmesine geçildi.

Komitenin raporunu UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu okudu.