"Maaşlar ödenecek"

Hükümetin dikkatini çekmek ve seslerini duyurmak için maaşları ödemeyeceklerini duyuran Maliye-Sen’in Başkanı Lisani Özçürümez, Bugün Kıbrıs sitesine yaptığı açıklamada amaçlarına ulaştıklarını ve maaşların vaktinde ödeneceğini belirtti.

Hükümetin ekonomik önlemler paketi açıklamak yerine şuana kadar kim hangi koltukta oturacak, hangi görevleri paylaşacak konusunda karar ürettiğini ifade eden Özçürümez, “Amacımız atalet halindeki hükümetin doğru şeyleri yapabilmesi için hükümetin dikkatini çekmekti” dedi.

Kaynak: Bugün Kıbrıs