MADDE ETKİSİNDE KAZA YAPMIŞTI

Lefkoşa’da uyuşturucu madde tesiri altında trafik kazası yapması üzerine tutuklanan zanlı Haytham Almukddad dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, olguları aktardı. Polis, 9 Mayıs 2020 tarihinde saat 01.30 sıralarında zanlı Haytham Almukddad’ın kullanımındaki araçla Lefkoşa’da trafik kazası yaptığını belirtti. Polis, zanlının araç içerisinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı devriye polisi tarafından baygın halde bulunduğunu anlattı. Polis, zanlının aracında ve yapılan üst aramasında tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında sentetic cannabionid olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile 42 adet yeşil reçeteye tabi olan hapın bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini, suçlarını itiraf ettiğini söyledi. Polis, zanlının söz konusu uyuşturucu maddeyi 8 Mayıs’ta Lefkoşa’da aranan bir kişiden 3 gram olarak 300 TL’ye satın aldığını, hapları ise eczaneden satın aldığını itiraf ettiğini belirtti. Polis, zanlının evinde yapılan aramada, salon kısmında kâğıt içinde yarım gram ağırlığında sentetic cannabionid olduğuna inanılan uyuşturucu madde, yatak odasında yarım gram ağırlığında sentetic cannabionid olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile uyuşturucu içerdiğine inanılan iki hap bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, alınması gereken ifadeler, soruşturulacak şahıslar ver aranan bir şahıs olduğunu belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.