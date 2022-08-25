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“Madde madde görüşülmeye geçildiğinde önerilerimizi ortaya koyacağız”

Belediyelerin birleştirilmesinin görüşüldüğü Meclis oturumu devam ediyor

25 Ağustos 2022 Perşembe 00:18
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“Madde madde görüşülmeye geçildiğinde önerilerimizi ortaya koyacağız”


"Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı" gündemiyle olağanüstü toplanan Meclis Genel Kurulu devam ediyor.

İktidar milletvekilleri ile muhalefet milletvekilleri arasında yaşanan gerginlik üzerine 10 dakika ara verilmesinin ardından yeniden açılan Genel Kurul’da İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, eleştirileri yanıtlamak üzere söz aldı.

Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin Özel Yasa Tasarısı'nda yer alan 8 maddenin üzerinde değişiklik önerisi sunacaklarını belirten Öztürkler, personelin durumu ile ilgili Personel Dairesi’nden görüş alarak hareket ettiklerini, Toplu İş Sözleşmeleri konusunda ne denildiyse yaptıklarını belirterek, belediye çalışanlarının haklarına dokunulmasını kendisinin de tasvip etmeyeceğini kaydetti.

- Öztürkler: “Madde madde görüşülmeye geçildiğinde önerilerimizi ortaya koyacağız”

Tasarının Anayasa’ya aykırı olduğu yönündeki söylemlere de değinen Öztürkler, kendi hukukçuları ile çalışma yaptıklarını belirterek, Anayasa’ya aykırılığın söz konusu olmadığı görüşünü ortaya koydu ve “Ama son söz Anayasa Mahkemesi’ndedir” dedi.

Bugün yapılan konuşmalardan da yararlanarak bazı değişikliklere gittiklerini aktaran Öztürkler, tasarının madde madde görüşülmesine geçildiğinde; intikal ve devir işlemleri, birleştirilmeyen belediyelerin tüzel kişiliklerinin korunması, tüzel kişilikleri kaldırılan belediyelerin yeni tüzel kişilikler kuruluncaya kadar yetki ve sorumluluklarının açıkça belirtilmesi gibi konularda değişiklik önerilerini ortaya koyacaklarını kaydetti.

Bakan Öztürkler, “Elimizden geldiğince en iyisini ortaya koyduk, kolay bir süreç değildir. Bu belediyelerle ilgili atılacak ilk adımdır. En önemli adım Belediyeler Yasası’ndaki değişikliğin yürürlüğe girmesidir” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
MeclisZiya Öztürkler
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