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"Maddeler üzerinden düzeltmeler yapılacak"

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin Özel Yasa Tasarısı'nda yer alan 8 maddenin üzerinde değişiklik önerisi sunacaklarını söyledi.

24 Ağustos 2022 Çarşamba 23:25
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"Maddeler üzerinden düzeltmeler yapılacak"


İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin Özel Yasa Tasarısı gündemiyle olağanüstü toplanan Meclis Genel Kurulu kürsüsünden açıklama yaptı.

Öztürkler, 8 madde üzerinde değişiklik önerisi sunacaklarına işaret ederek, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın söylediği maddeler üzerinden düzeltmeler yapılacağını kaydetti.

“Erhürman’ın ortaya koyduğu düşünceleri hafta boyunca hukukçularımız da ortaya koydu” diyen Öztürkler, şöyle devam etti:

“Hem mevcut belediyeler hem de tüzel kişilikleri birleştirilecek belediyeler için ayrı bir düzenleme ortaya koyacağız. Özellikle intikal ve devir işlemlerle ilgili bir fikir noktasında buluşamadık. Kendi hukukçularımızın ortaya attığı görüşler konusunda 3 ve 4'üncü maddenin a ve b noktalarında önerilerimiz olacaktır.

Harçlarla ilgili ise bazı değişikliklerimiz ve önerilerimiz olacak. 9'uncu maddenin ikinci fıkrasında yer alan anlatım bozukları ve sıkıntıyı çözecek önerilerimizi ortaya koyacağız. Belediyelerin yetki ve sorumluluklarıyla çalışanların sorumluluklarıyla ilgili de hukuksal düzenlememiz olacaktır.”

Belediyelerin birleştirilmesinin kolay bir süreç olmadığını belirten Öztürkler, “Bu ilk adımdır, esas olan Belediyeler Yasası’nın tekrardan oluşturulması ve yürürlüğe girmesidir” dedi.

ERHÜRMAN: “KOMİTE’NİN BUNLARI BÜTÜN OLARAK ELE ALMASI GEREKİYOR”

Öztürkler’in açıklamasının ardından kürsüye çıkan CTP Genel Başkanı Erhürman, Öztürkler’e konuşması için teşekkür etti, “Kendisi bu süreçte iyi niyetli davrandı” dedi.

Erhürman, “Fıkralar hariç 8 ayrı maddede değişiklik olacak. Sabahtan beri bunun Genel Kurul’da yapılamayacağını söyledik. Korktuğum başıma geliyor. 1 maddelik değişiklik yasanın tamamına ve geçici maddelere etki edecek” ifadelerini kullandı.

“Değişikliklerin tamamı bizim söylediğimiz şeyler” diyen Erhürman, “Bu iş, komite işidir. Komitenin bunları bütün olarak ele alınması gerekiyor” diye konuştu.

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Ziya Öztürklerİçişleri Bakanı
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