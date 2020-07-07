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"Maddi hasar var, kimse yangından etkilenmedi"

İçişleri Bakanlığı, Merkezi Cezaevi’nde bir koğuşta çıkan ve maddi hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

07 Temmuz 2020 Salı 14:52
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"Maddi hasar var, kimse yangından etkilenmedi"

İçişleri Bakanlığı, Merkezi Cezaevi’nde bir koğuşta çıkan ve maddi hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Yangında kimsenin zarar görmediği de açıklandı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Merkezi Cezaevi’nde bugün saat 10.30 sularında, F bloktaki bir  koğuşta başlayan ve elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın, cezaevi personeli ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangında,  koğuştaki tek kişilik yatak ve şilte, elektrikli çaydanlık, vantilatör, plastik dolap ve içindeki eşyaların bir kısmı yandı. Maddi zarar dışında yaralanan, zarar gören mahkum, tutuklu veya cezaevi personel olmadı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
YangınCezaeviİçişleri Bakanlığı
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