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“ Madem geri gelecektin, ne gittin?”….

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Atakan. Koral Çağman'ın yeniden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına getirilmesini eleştirdi.

15 Temmuz 2021 Perşembe 19:12
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“ Madem geri gelecektin, ne gittin?”….

Bayındırlık ve Ulaştırma Eski Bakanı HP Lefkoşa milletvekili Tolga Atakan. Koral Çağman'ın yeniden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına getirilmesini eleştirdi.

Atakan'ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

Çok parçalı “azınlık” kumpanyası son oyununu gururla sunar:

“ Madem geri gelecektin, ne gittin?”….

Tür: Kara Komedi…

Devlet düsturu, siyasi etik tümden yerlerde. Ortaya çıkan tablonun izahı yok. Ama hiç biri utanmıyor, gocunmuyor. Dahası dalga geçer gibi gülücükler saçıyorlar.. Ve biz bu yapıdan, biz bu kişilerden ülke yararına, halk yararına birşeyler bekliyoruz. Nafile..

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