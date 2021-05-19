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Madem yapılabiliyordu, neden yapılmadı?

Alihan Pehlivan'ın bugünkü köşe yazısı...

19 Mayıs 2021 Çarşamba 08:19
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Madem yapılabiliyordu, neden yapılmadı?

Ersin Tatar’ın Başbakan olduğu günlerdi pandemi ile ilk tanıştığımız günler.  Ve o gün bir karar verildi ve 72 saat öncesinden PCR testi yapanların ülkeye gelmesine izin verildi.

Sonrasında kamuoyu baskısı ile bu uygulamanın kaldırılması sağlandı.  Ve en büyük sektör konumunda olan Turizm Sektörünün kapısına kilit vuruldu.

On binlerce turizm çalışanı işsiz kaldı ve Ada’yı terk etmek zorunda bırakıldı. Ekonominin iflasa doğru gitmesinin yolu açıldı ülkede. Büyüyen KKTC önce durağan hale geldi sonra baş aşağıya gitmeye başladı.

Milyon dolarlık tesisler teker teker kapılarını kapatmak zorunda bırakıldı. Kimse turizmcilere sahip çıkmadı. Çalışanları perişan oldu bu sektörün.

Ve geçen ay bir karar alındı. Ersan Saner Başbakanlığında Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in de gayretleri ile ülkeye 3 günlük charter seferler ile turist getirilmesine izin verildi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı geçtiğimiz hafta (Bayram Haftası) kapalı turizm sistemi ile adaya turist olarak gelen yolcularla ilgili bilgileri paylaştı.

Ülkemize üç günlük seyahat için 12 Mayıs tarihinde 1124 kişi, 13 Mayıs tarihinde 704 kişi, 14 Mayıs tarihinde ise 6 kişi gelerek toplam 1834 kişi ülkeye giriş yaptı.

Yanılmıyorsam ilk hafta 500 kişi gelmişti gene bu yöntem ile. Kısacası bir ayda üç bine yakın 3 günlük turlarla gelen turistlerimiz oldu. Bu gelenlerin içinde sadece 1 kişi geldikten sonra pozitfleşti.

Yazık olmadı mı bir yıldır kapalı kalan turizm tesislerimize?

Yazık olmadı mı on binlerce turizm emekçisine?

Yazık olmadı mı bu tesislere mal ve hizmet satan sektörlere?

Yazık olmadı mı bu devletin milli sermayesine?

Madem üç günlük de olsa bu ülkeye turist gelebiliyordu aylarca tesislerimizi neden kapattık?

Yazık olmadı mı arada geçen onca zamana, boşa giden paralara….

 

**

Filistin

10 günü aşkındır kan akıyor Filistin’de. İsrail saldırdıkça saldırıyor Filistin’e ve masum çocuklar taş betonların altında kalıp can veriyorlar günlerdir.

Ülkemizin sol ideolojiye sahip en büyük partisi konumundaki CTP, daha dün kınayabildi İsrail’i Filistin halkına yaptığı zulüm için. Günlerdir tek bir satır bile yazmadılar bu insanlık dışı uygulama için.

Katliamların 10. Gününde şu açıklama yapıldı;

CTP, Filistin halkının kendine ait topraklarda özgürlüklerini kullanamaz, gelenek ve göreneklerini yaşatamaz, dini ibadetlerini arzu ettiği ölçüde yerine getiremez bir durumda bulunduğuna işaret ederek, Filistin halkına destek belirtti.

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