“Mafya beni yaşatmaz”

HAVADİS/Devrim DEMİR

KKTC’ye farklı tarihlerde turist vizesi ile gelerek kaçak yaşama sığınan ve Perşembe gecesi Girne’de CÖŞ ekipleri tarafından gerçekleşen operasyonda tutuklanan 5 kişi aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Aleyhlerinde alınan 3’er günlük tutukluluk süresi dolan zanlılar Arif Miah, İrfan Duran, Waqas Tarık, Sahınur Rahman ve Zohaib Ali dün teminat talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

2018-2019 yeni adli yılın başlaması ile birlikte Girne Ceza Mahkeme Yargıçlığı’na atanan Yargıç Meltem Dündar, dün ilk oturumunu açtı.

Yargıç Meltem Dündar, zanlıların ülkede yasal bir statüleri olmadığına değinerek işledikleri “KKTC’de izinsiz ikamet” suçunun 6 aya kadar hapislik cezası olduğuna vurgu yaptı.

Dündar, zanlıları yargılandıkları davadan 10’ar gün hapse mahkûm etti.

Hepsinin hikâyesi farklı

Girne Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Waqas Tarık’ın ülkeye 2017 yılında 30 günlük vize ile giriş yaptığını aktaran Kıdemli Savcı Mustafa Atakara, zanlının 2017 yılı Aralık ayından bu yana ülkede kaçak olarak kaldığını ifade etti.

Atakara, Zohaib Ali’nin ülkeye 2017 yılı Mayıs ayında 30 günlük vize ile giriş yaptığını ve 15 aydır ülkede kaçak olarak kaldığını, zanlı Arif Miah’ın ise 2016 yılında 30 günlük turist vizesi ile ülkeye giriş yaptığını ve 2 yıldır kaçak kaldığına dikkati çekti.

Sahınur Rahman’ın 2017 yılında ülkeye giriş yaptığını ifade eden Atakara, zanlı İrfan Duran’ın ise 2017 yılı Aralık ayında 90 günlük vize ile ülkeye giriş yaptığını ifade etti.

KKTC’de “İkamet izinsiz” suçundan aleyhlerine dava getirilen zanlılar suçlamayı kabul ederken, zanlı Duran dışındaki 4 zanlının ortak iddiası ülkeye çalıştırılmak için getirildiklerini ve pasaportlarının ellerinden alındıklarını öne sürdüler.

Gönderilmemesi için mahkemeye yalvardı

2017 yılında ülkeye 90 günlük turist vizesi ile giriş yapan ve 9 aydır ülkede kaçak olarak yaşayan İrfan Duran, Mersin’de işlenen bir cinayet nedeniyle mafya tarafından arandığını öne sürdü.

Mersin’e dönerse öldürüleceğini iddia eden Duran, geçmiş yıllarda da Mağusa’da 11 yıl kaldığını ve karakollara hiç düşmediğini kaydetti.

“Ayak işleri ile paramı kazanıyorum”

Kordonboyu’nda CÖŞ ekipleri tarafından tespit edilen ve ülkede ikamet izinsiz suçundan yakalanan Duran, “Hayatımdan endişe ediyorum, adalete sığınıyorum Türkiye’ye gidersem beni öldürecekler. Ben burada ayak işlerinden harçlığımı çıkarıyorum suça karışmıyorum, mafya beni Mersin’de öldürecek cinayete karışan 4 kişi firarda benim sonum olur gidersem” diyerek Türkiye’ye gönderilmemek için yalvardı.