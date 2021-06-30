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Mağaza çalışanları 'Johnson & Johnson' aşısı yaptırabilecek

Mağaza çalışanlarının yarından itibaren Johnson & Johnson aşısı yaptırabileceği açıklandı.

30 Haziran 2021 Çarşamba 18:22
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Mağaza çalışanları 'Johnson & Johnson' aşısı yaptırabilecek

Sağlık Bakanlığı, perakende ve markette satış yapan mağaza çalışanlarının, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren bildirilen merkezlere giderek Johnson & Johnson aşısı yaptırabileceğini duyurdu.

Aşıların yapılacağı merkezler şöyle açıklandı:

Lefkoşa 

Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi - Hafta arası-08.30-14.30 ( Hafta sonu 08.30-18.00) 

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi - Hafta arası( 08.00-17.00) 

Girne 

Özyalçın Aşı Merkezi- Hafta arası ( 09.00-14.00 ) 
Suat Günsel Hastanesi- Hafta arası ( 08.00 -17.00) 

Gazimağusa 

Mağusa Devlet Hastanesi- Hafta arası ( 09.00- 17.00) 
Maraş Sağlık Merkezi- Hafta arası ( 14.00- 18.00) 
İskele Sağlık Merkezi- Hafta arası ( 14.00- 18.00) 

Güzelyurt 

Cengiz Topel Hastanesi - Hafta arası ( 09.00-13.30)

Anahtar Kelimeler:
Johnson & Johnson
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