Mağaza çalışanları 'Johnson & Johnson' aşısı yaptırabilecek

Sağlık Bakanlığı, perakende ve markette satış yapan mağaza çalışanlarının, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren bildirilen merkezlere giderek Johnson & Johnson aşısı yaptırabileceğini duyurdu.
Aşıların yapılacağı merkezler şöyle açıklandı:
Lefkoşa
Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi - Hafta arası-08.30-14.30 ( Hafta sonu 08.30-18.00)
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi - Hafta arası( 08.00-17.00)
Girne
Özyalçın Aşı Merkezi- Hafta arası ( 09.00-14.00 )
Suat Günsel Hastanesi- Hafta arası ( 08.00 -17.00)
Gazimağusa
Mağusa Devlet Hastanesi- Hafta arası ( 09.00- 17.00)
Maraş Sağlık Merkezi- Hafta arası ( 14.00- 18.00)
İskele Sağlık Merkezi- Hafta arası ( 14.00- 18.00)
Güzelyurt
Cengiz Topel Hastanesi - Hafta arası ( 09.00-13.30)