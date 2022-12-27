Mağaza mağaza gezip hırsızlık yaptılar

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar N.G ve I.Bmahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ortunç Özbaylı, huzurda bulunan zanlı 1 N.G, zanlı 2 I.B'nin sirkat suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 26.12.2022 tarihinde saat 18.00 raddelerinde Lefkoşa'da Mehmet Akif Caddesi üzerinde bir konfeksiyon mağazasında Lefkoşa'da sakinler ZANLI 1 ve ZANLI 2'nin (E-20) mağaza içerisinden toplam değerleri 649 TL değerinde olan siyah renk erkek tshirtini sirkat ettiklerini belirtti.

Polis, aynı gün saat 18.15 raddelerinde Lefkoşa'da Mehmet Akif Caddesi üzerinde başka bir konfeksiyon mağazası içerisinden toplam değerleri 2550 TL değerinde olan toplam 4 adet erkek tshirt ve 1 adet erkek kot pantolonu sirkat ettiklerini söyledi.

Polis, aynı gün saat 18.30 raddelerinde Lefkoşa'da yibe başka bir konfeksiyon mağazası içerisinden toplam değerleri 2187 TL değerinde olan 3 adet erkek tshirt'ü sirkat ettiklerini belirtti.

Polis, aynı gün saat 18.45 raddelerinde Lefkoşa'da bir başka telefon aksesuarı mağazası içerisinden toplam değerleri 1100 TL değerinde olan 1 adet cep telefonu kılıfı ve Airpods 3 marka cep telefonu kulaklığını sirkat ettiklerini söyledi.

Polis, bahse konu emarelerin emare alındığını ve zanlıların mahkeme emri gereğince temin edilen derdest emri gereği tutuklandıklarını belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak zanlıların herhangi bir gönüllü ifade vermediklerini, tahkikatımız yeni başladığını ve temin edilmesi gereken kamera kayıtları ve temin edilmesi gereken ifadeler olduğunu belirtip, tahkikatın salimen yürütülmesi için zanlıların poliste 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, tahkikatın salimen yürütülmesi için zanlıların poliste 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.