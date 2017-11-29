"Mağdur aile yardım bekliyor"

Lefkoşa Küçükkaymaklı Bölgesi’nde önceki gün akşam saatlerinde 3 çocuklu bir ailenin evinde odun sobasından kaynaklı yangın çıktı.

Baba Kılınç: "Mağduruz, yardım bekliyoruz"

Olay hakkında Haberal Kıbrıslı'dan Candan Mert'e açıklamalarda bulunan aile babası Mahmut Kılınç, odun sobası yanarken sobayı kurdukları yerin yanındaki şömineden geçirdikleri borulardan kıvılcım çıktığını ve tavanlarının asma tavan olmasından çıkan kıvılcımın ardından tavanın da tutuşup yandığını ifade etti. Baba Kılınç, biri 3 aylık, biri 5, diğeri 8 yaşında 3 tane çocuklarının olduğunu dile getirirken, çekyatlarının, halılarının, oturdukları koltukların ve televizyonları da dahil olmak üzere evdeki eşyalarının yandığını, mağdur oldukların ve bu konuda yardım beklediklerini belirtti. Bir kızının yangın sonrası rahatsızlandığını ancak kendilerinde ve çocuklarında büyük bir sorun olmamasına şükrettiklerini söyleyen Baba Kılınç, yardım için Sosyal Hizmet Sorumlusu Rabia Özcömert’e ulaştıklarını kaydetti.

Özcömert: "Kim ne yapabilirse lütfen destek olsun"

Sosyal Hizmet Sorumlusu ve Zeytin Ağacı Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Rabia Özcömert, ailenin yardıma muhtaç olduğunu ve evlerindeki eşyalarının yanmasının ardından kendisine ulaştıklarını ifade etti. Aile için her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını dile getiren Özcömert, evin yanan tavanının acil olarak yapılması gerektiğini ve aileye destek olunması gerektiğini aktarırken, diğer dernek ve kurumlardan da yardım beklediklerini söyledi. Evin elektrik tesisatında da sıkıntıların bulunduğunu kaydeden Özcömert, tesisatının yapılmaması halinde Elektrik Dairesi’nin evin elektriğini keseceğini ifade etti. Aynı zamanda ailenin ihtiyaç listesinde buzdolabı, oturma grubu, ocak ve çamaşır makinesinin de olduğunu belirten Sosyal Hizmet Sorumlusu Rabia Özcömert, “Kim ne yapabilirse lütfen destek olsun” ifadelerine yer verdi.