Mağdur çok suçlu yok

Havadis'ten Eniz Orakcıoğlu'nun haberine göre, Haspolat’ta 43 yıldır yol olarak kullanılan arsa mal sahibi tarafından ulaşıma kapatıldı.

Bazı evler ile köy meydanı arasında adeta köprü görevi gören arsa, ulaşıma kapatılınca güzergahı kullananlar için evlerinden köy meydanına yürüme mesafesi de arttı.

Ortada gayri yasal bir durum olmasa da arsanın ulaşıma kapatılması bölgede yaşayan onlarca insanın mağdur olmasına sebep oldu.

Güzergahı kullanan vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi talebi ile olay Haspolat Muhtarı Asım Egemen tarafından Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, Lefkoşa Kaymakamlığı ve Lefkoşa Türk Belediyesi’nin bilgisine ulaştırıldı.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit bölgeyi ziyaret ederek önce durum tespiti yaptı ardından çözüm arayışlarına girdi.

Egemen: Yüzlerce kişi mağdur

Haspolat Muhtarı Asım Egemen, bölgede 1975’den bugüne kadar yol olarak kullanılan arsanın mal sahibi tarafından duvar örülerek kapatıldığını ve ortada yasadışı bir olay olmasa da bu durumun yüzlerce kişiyi mağdur ettiğini kaydetti.

Egemen, durumdan özellikle çocukların ve yaşlıların olumsuz etkilendiğini söyledi.

Asım Egemen, “Aslında ortada gayri yasal bir olay yok ama yüzlerce mağdur var. Mal sahibi gayet doğal olarak arsayı ulaşıma kapattı ama diğer taraftan arsayı yıllardır kısa yol olarak kullanan çocuk ve yaşlılar başta olmak üzere yüzlerce insanın yürüyeceği mesafe arttı ve mağdur oldu” dedi.

“Gerekli mercilerle görüştüm”

Mal sahibinin söz konusu arsayı, yurt projesi için kapattığını kaydeden Egemen, konuyla ilgili bizzat koşan sahibi ile konuştuğunu, arsayı ulaşıma kapatmaması için ikna etmeye çalıştığını ancak başaramadığını söyledi.

Asım Egemen, “Koçan sahibine ortak, makul bir çıkar yol bulmak için Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı’na gitmeyi teklif ettim, hatta söz konusu ‘arsanın malum kısmının karşılığında diğer boş alanı talep edelim’ dedim. Ancak yine olumlu bir neticeye ulaşamadım” dedi.

Egemen, ardından konuyu Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Lefkoşa Kaymakamlığı ve Lefkoşa Türk Belediyesi’nin bilgisine götürdüğünü söyledi.

Başkanı Mehmet Harmancı’nın Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’le birlikte bölgeye gelerek gerekli incelemeleri yaptıklarını söylen Egemen, şimdi bir çözüm üretilmesi için beklediklerini ifade etti.

Harmancı: Çözüm bulmaya çalışıyoruz

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, söz konusu arsanın özel mülk olduğunu ve yasal olarak ortada herhangi bir olumsuzluk olmadığını belirtti.

Ancak, arsanın ulaşıma kapatılması ile çok sayıda vatandaşın da mağdur olduğunu kaydeden Harmancı, bu durumu da görmezden gelemeyeceklerini ve mağduriyetlerin makul şekilde giderilmesi noktasında çalışmalara başlandığını ifade etti.

Meseleden ilk günden beri haberdar olduklarını ve çözüm bulabilmek için çalıştıklarını kaydeden Harmancı, “Eğer yapabilirlersek kamulaştırma yapıp bölgedeki insanların en azından yaya yolu olarak arsayı kullanabilmelerini sağlamayı düşünüyoruz. Oradaki vatandaşın mağduriyetlerini de anlayabiliyoruz. Yıllardır alıştıkları ve daha yakın olan güzergâh kapandı. Yürüme mesafeleri uzadı Ancak koçan sahibinin mülkiyet hakkı var dolayısıyla aslında çok bir alternatifimiz yok” diye konuştu.

Vatandaş ne dedi?

Emine Kaya: Mağduruz

“Adamın koçanlı malı, kimse kızamaz, küsemez ama biz de yıllardır bu arsayı yol olarak kullanıyoruz ve evlerimiz ile köy meydanı arasındaki mesafe bu arsadan geçiş yaptığımız için kısalıyor. Şimdi yol kapanınca evlerimizden köy meydanına yürüyüş mesafesi oldukça uzadı. Keşke bir çözüm bulabilseler ve o arsaya karşılık koçan sahibine devlet başka bir arsa verseydi biz de bu mağduriyeti yaşamazdık.”

Perihan Ateşoğlu: Yol bir hayli uzadı

“Yolun geçtiği yer şahıs arazisi olabilir ama 45 senedir bu yol orada duruyor, yol yapılırken kimse ‘bu arsa benimdir’ de demedi. 3 çocuğum var ve çocuklarım her zaman okula giderken bu yolu kullanıyorlardı. Şimdi hem bilmedikleri sokakları dolanmak zorunda kalıyorlar hem de yzülerce metre daha fazla yürüyorlar. Bazen köpekler çocuklarıma saldırıyor. Sırtlarındaki ağır okul çantası ile o kadar yolu yürüyor, yorgunluktan bitkin düşüyorlar, hasta oluyorlar. Bu işe bir çözüm üretilmesi şart.”

Nuray Döner: Çocuklarımız eziyet çekiyor

“Yıllardır kullandığımız yolun kapatılması bizi oldukça olumsuz etkiledi. Bu yol köy meydanına daha kısa zamanda ulaşmamızı sağlıyordu. Şimdi evlerimizden köy meydanındaki markete gitmek için yüzlerce metre yürümek zorundayız. Çocuklarımız okula giderken bilmedikleri farklı yollardan ve mahalle aralarından geçmek zorunda kalıyor. Sırtlarında da yük adeta eziyet çekiyorlar. Bir an önce yetkililerden bu sorunumuza çözüm istiyoruz.”

Serdinç Özdemir: “Ulaşımda en kolay olan yoldu”

“Çok uzun yıllardır kullandığımız yolun kapanmış olması bölgede yaşayan vatandaşları birçok açıdan olumsuz etkiledi. Ulaşım açısından en kolay olan yol kapanınca vatandaşlar da yolu uzatmak zorunda kaldı. Durağa, okula ve köy meydanına yaya olarak gitmek zorunda olanlar yaz sıcağında ve kışın yağmurlu havada hasta olacaklar, çocuklar artık daha fazla yol yürüyecek olduklarından yorgun ve hasta düşecekler. Bu soruna bir an önce çözüm bulunmalıdır.”

Nazife Özdemir: Ulaşım zorlaştı

“Yolun kapanmasıyla çocuklarımız okula gitmek için sırtlarındaki ağır çantalarla uzun mesafeler yürümek zorunda kaldı. Birçok yetişkin de bu durumdan olumsuz etkilendi. Markete, kahveye, duraklarla ve köy meydanına ulaşım mesafesi arttı. Bölgede birçok çocuk ve yaşlı insan var hepsi bu durumdan mağdur oldu.”

Zalihe Ercan: Yolun kapanmasını istemiyoruz

"Bu yolun kapanmasını kimse istemiyor. Ben yol üzerindeki ilk evde oturuyorum ve mevcut durum en çok bizi mağdur etti. Evimize gelen insanlar her zaman kullandıkları yolu kapalı görünce onlara yeni ve daha karmaşık yolu tarif ediyoruz, ama bulmakta zorlanıyorlar. Yetkililerin bu sorunun aşılması için bir an önce alternatif üretmesi gerekmektedir. ”