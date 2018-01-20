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"Mağduriyetimiz sürüyor"

Lefkoşa Park Evleri sakinleri, YAP-EL Enterprises Ltd.e ait şirketten satın aldıkları evlerin tamamlanmadan teslim edildiğini, mağduriyetlerinin devam ettiğini belirtti.

20 Ocak 2018 Cumartesi 11:36
"Mağduriyetimiz sürüyor"
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Yeni Bakış'tan Deniz Abidin'in haberine göre, Lefkoşa Park Evleri sakinleri Yeni Bakış’a ulaşarak yaşadıkları mağduriyeti paylaştı. Site sakinleri, ASEL Ltd.in alt kuruluşu olan YAP-EL Enterprises Ltd.e ait şirketten 2010 yılında ev satın aldıklarını belirterek, sitenin yarım yamalak teslim edildiğini, Çevre Dairesi’ne ve Belediyeye yazı yazılmasına rağmen yıllardır bir sonuç alamadıklarını söyledi. 

“Arıtma devreye sokulmadı”

Site sakinleri şu ifadeleri kullandı: “Biz site sakinleri olarak 2010 Haziran ayında projeyi satın almak için sözleşme imzaladık. 9 Sendikanın öncülüğünü yaptığı ve memurları 10 yıl faizsiz ev sahibi yapacağız demesi üzerine birçoğumuz yazıldık. Bazı alıcılar da site de sunulan imkânları görünce tatil evi diye aldı. Bu projenin yapımcılığını Asel Ltd.in alt kuruluşu olan YAP-EL üstlendi. Direktörü Taşkın Ürel, evler 3 yılda teslim edilecek diye bizimle sözleşme imzaladı. Ancak site yarım yamalak teslim edildi. Arıtma devreye sokulmadı, kullanım suyu için yapılan 3 depodan ikisinin ne bağlantıları ne de motor sistemi kurulmadı. Mevcut olan 3 yüzme havuzunun, 2 tanesinin büyük çatlağı var ve yapılmıyor, içerisinde ölü hayvanlar ve kurtlar oluştu. Bu konuda hem kandırıldık hem de mağdur edildik”.

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