Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu şehirden uzak olan otellerde kalan turistlerin ciddi ulaşım sıkıntısı yaşadığını anlatarak, bunu bir nebze hafifletmek için Mağusa -Bafra arasına hızlı feribot seferleri koymayı düşündüklerini belirtti. İlk etapta 50-100 kişilik olacak olan bu seferlerin daha sonra yaygınlaştırılabileceğini de belirten Ataoğlu, bu yöndeki çalışmaların başladığını kaydetti.

“BAFRA’DA EĞLENCE MERKEZİ”

Bakanlar Kurulu’nun verdiği yetkiyle Bafra bölgesinde Şehircilik Dairesi’yle birlikte bir eğlence merkezi planlaması içerisinde olduklarını söyleyen Ataoğlu, amaçlarının hem orda konaklayan turistler hem de yerli halkın gidebileceği eğlence yerleri yaratmak olduğunu kaydetti.