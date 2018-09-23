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Mağusa -Bafra arasına hızlı feribot!

23 Eylül 2018 Pazar 09:48
Mağusa -Bafra arasına hızlı feribot!

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu şehirden uzak olan otellerde kalan turistlerin ciddi ulaşım sıkıntısı yaşadığını anlatarak, bunu bir nebze hafifletmek için Mağusa -Bafra arasına hızlı feribot seferleri koymayı düşündüklerini belirtti. İlk etapta  50-100 kişilik olacak olan bu seferlerin daha sonra yaygınlaştırılabileceğini de belirten Ataoğlu, bu yöndeki çalışmaların başladığını kaydetti.

“BAFRA’DA EĞLENCE MERKEZİ”

Bakanlar Kurulu’nun verdiği yetkiyle Bafra bölgesinde Şehircilik Dairesi’yle birlikte bir eğlence merkezi planlaması içerisinde olduklarını söyleyen Ataoğlu, amaçlarının hem orda konaklayan turistler hem de yerli halkın gidebileceği  eğlence yerleri yaratmak olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
MağusaBafraHızlı FeribotHaber
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cansu 2018-09-23 10:13:11

hayata geçerse çok güzel düşünülen bir çalışma

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