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Mağusa'da 24 saatte ikinci araç kundaklandı

Mağusa'da Ayşe Kurucu'ya ait aracın kundaklanmasının ardından bu kez de günün ilk saatlerinde Atif Adem'e ait araç yanıcı madde dökülerek ateşe verildi.

06 Ekim 2020 Salı 14:16
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Mağusa'da 24 saatte ikinci araç kundaklandı

Mağusa'da seri araç kundaklamaları polisi alarma geçirdi.

Son 24 saat içerisinde 2 araç yanıcı madde dökülerek ateşe verildi, polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

Dün sabahın ilk saatlerinde Ayşe Kurucu'nun kullanımındaki aracın kundaklanmasının ardından, bugün sabahın ilk saatlerinde de Atif Adem'e ait JG 095 plakalı araç yanıcı madde dökülerek yakıldı. JG 095 plakalı araç yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, polisin araçlara kasten hasar veren şahıs veya şahısları tespit etmek için çalışmaları devam ediyor.

Polis Basın Subaylığı, yaptığı açıklamada, saat 01.45 sıralarında, Gazimağusa'da 15 Ağustos Bulvarı yolu üzerinde park halinde bulunan Feryal ve Atif Adem'e ait JG 095 plakalı salon araç üzerine, meçhul şahıs/lar tarafından yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle yakılarak kasti hasara uğratıldığını açıkladı.

KIBRIS POSTASI / Nadire Bahadi

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