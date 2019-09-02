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Mağusa'da acı kayıp!

Gazimağusa'nın sevilen isimlerinden ve Emekli Polis Baş Müfettişi olan Ferdi Can yaşamını yitirdi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 10:24
Mağusa'da acı kayıp!

Gazimağusa'nın sevilen isimlerinden ve Emekli Polis Baş Müfettişi olan Ferdi Can yaşamını yitirdi.

66 yaşındaki Ferdi Can'ın dün akşam saatlerinde evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp hayatını kaybettiği öğrenildi. Ferdi Can'ın ölüm sebebi kalp krizi olarak açıklandı.

Ferdi Can'ın cenaze namazı 2 Eylül Pazartesi günü İkindi (16:00) namazına müteakip Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Cami'de kılındıktan sonra, cenazesi Gazimağusa Belediye Kabristanlığı'na defnedilecek.

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Son Güncelleme: 02.09.2019 10:46
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vatanperver 2019-09-02 11:04:36

Allah rahmet eylesin.Yasli ailesine bassagligi dilerim. Polis teskilatinin durust,temiz ve sevilen biriydi.

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