Mağusa'da ani ölüm!

Gazimağusa’da dün akşam rahatsızlanarak, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 78 yaşındaki Riccardo Spadola’nın ölüm nedeninin “kalp yetmezliği” olduğu açıklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün gece 23.15 sıralarında sırt ağrısı şikâyeti ile kaldırılmış olduğu özel bir hastanede, kendisine yapılan ilk yardım tedavisinin ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne ardından da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Spadola (E) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis açıklamasında, Spadola’nın cesedi üzerinde yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” olduğu belirtildi