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Mağusa'da ateş açma!

01 Haziran 2019 Cumartesi 15:42
Mağusa'da ateş açma!
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Gazimağusa’da, bu sabah 03:00 - 04:00 saatleri arasında boş bir ofise ateş açıldı.

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Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, Sönmez Sokak üzerinde bulunan Themis isimli binadaki kullanılmayan boş bir ofise, kimliği meçhul şahıs veya şahıslar tarafından 3 el ateş açıldı. Olay sonucu ofisin camları hasar görürken herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
MağusaKurşunlamaHaberKıbrısMUSTAFAIldeniz
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Annabelle_Frewi 2019-06-01 16:08:07

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