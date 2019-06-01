Mağusa'da ateş açma!

01 Haziran 2019 Cumartesi 15:42
Gazimağusa’da, bu sabah 03:00 - 04:00 saatleri arasında boş bir ofise ateş açıldı.
Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, Sönmez Sokak üzerinde bulunan Themis isimli binadaki kullanılmayan boş bir ofise, kimliği meçhul şahıs veya şahıslar tarafından 3 el ateş açıldı. Olay sonucu ofisin camları hasar görürken herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.
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