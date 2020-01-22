Mağusa'da bıçaklı yaralama!

20.01.2020 tarihinde, saat 02:00 sıralarında Gazimağusa’da, F.S.A.A.(E-19) aralarında çıkan tartışma neticesinde tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu henüz tespit edilemeyen bıçak ile Mohamed ALTARHOUNI’nun sol ayak baldırı, göğüs kafesi ve sağ kalçasına sokarak yaralamıştır. Mohamed ALTARHOUNI Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil Serviste yapılan ilk müdahalesine müteakip Cerrahi Servisinde müşahede altına alınmıştır. F.S.A.A.(E-19) 21.01.2020 tarihinde tespit edilerek tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.