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Mağusa'da Down Sendromlu kıza tecavüz

2022 Mart ay’ı içerisinde Gazimağusa’da Down sendromlu 21 yaşındaki bir kıza cinsel tecavüz, cinsel saldırıda ve cinsel tacizde bulunan Libya uyruklu A.Q.V şikâyet üzerine 11.04.22 tarihinde tutuklamış ve 12.04.22 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

15 Nisan 2022 Cuma 15:30
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Mağusa'da Down Sendromlu kıza tecavüz

Zanlı bugün 15.04.22 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde “cinsel tecavüz, cinsel saldırı ve cinsel taciz” suçlamasıyla yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süresi 5 gün daha uzatıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar, mesele ile ilgili olguları aktarmak üzere polis memuru Engin Yıldız’ı tanık kürsüsüne çağırdı.

Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, zanlının Mart 22 ay’ı içerisinde Gazimağusa’da ikamet etmekte olduğu apartmanın alt katında kalan 21 yaşındaki Down sendromlu kıza kullanımındaki cep telefonundan birçok kez cinsel içerikli mesajlar atıp taciz ettiğini, sonrasında müştekinin yalnız olduğu bir esnada bahse konu daireye giderek fiziki cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

Zanlının şikâyet üzerine 11.04.22 tarihinde derdest emri gereği tutuklandığını, müştekiyle yapmış olduğu mesajlaşma ve konuşmalar ile ilgili inceleme yapılabilmesi için cep telefonunun emare alındığını belirten tanık, mesele ile ilgili zanlının polise gönüllü bir ifade verdiğini ve suçunu kabul ettiğini söyledi.

Müştekinin doktor kontrollerinin halen devam etmekte olması nedeniyle rapor temin edilemediğini, temin edilen ifadelerde zanlının cinsel saldırı suçunu da işlemiş olduğunun belirlendiğini ve ciddi bir mesele olan bu olayla ilgili alınması gereken ifadeler olduğuna değinen tanık, zanlının yapılan muhaceret kontrolünde KKTC’ de izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini ancak öğrenci olduğu yönünde iddiada bulunduğuna dikkat çektikten sonra tahkikatını salimen devam ettirebilmek ve araştırma yapabilmek maksadıyla zanlının tutukluluk süresinin 5 gün daha uzatılması talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti ve talebi değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 5 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.  (MHA)

Son Güncelleme: 15.04.2022 15:35
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