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Mağusa'da fuhuş operasyonu!

19 Ocak 2020 Pazar 14:06
Mağusa'da fuhuş operasyonu!

(Kamalı Haber) -  Lefkoşa’da bir apartman dairesine gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda tutuklanan zanlı Cüneyt Tamavcı dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru ---- huzurda bulunan zanlı Cüneyt Tamavcı’nın “Fuhuşa Teşvik, Fahişelik Yapılmasına Yardımcı Olma” suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının ikametgâhına 18 Ocak 2020 tarihinde saat 14.30 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü CÖŞ tarafından yapılan operasyonda ikametgâhın yatak odasında tespit etmiş olduğu 2 erkek şahsın ve Mağusa’da sakin 3 kadın şahsın para karşılığında birlikte olmalarını sağlayıp adı edilenleri fuhuşa teşvik ve Fahişelik Yapılmasına Yardımcı Olma suçunu işledikleri tespit edildi. Polis başlatılan tahkikatın devam ettiğini alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. 

Anahtar Kelimeler:
Cüneyt TamavcıHaberFuhuş Operasyonu
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Limasollu 2020-01-19 15:21:52

Bu pezevenkleri açık bir meydanda D......larından asacaksınız

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Babilll 2020-01-19 16:39:15

Gece klüplerden çok dışarda fuhuş almış başını gitmiş pezeng dümbük fahişeler doldu bunun içinde

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