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Mağusa'da iki ayrı araca saldırı

21 Nisan 2019 Pazar 10:36
Mağusa'da iki ayrı araca saldırı
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Dün saat 05.30 sıralarında, Gazimağusa’da K.B. (E-47) tasarrufunda bulunan tornavidayla bir şahsa ait park halindeki aracının ön camını çizmek suretiyle kasti hasara uğrattı.Şahıs tutuklandı.

Öte yandan yine dün akşam , saat 21.00 sıralarında, meydana gelen bir başka olayda Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir işyeri önünde V.Y. (E-42) ve S.Y. (E-23), aralarında sorun bulunan bir şahsa ait salon araca demir profillerle vurup kasti hasara uğrattı.. S.Y. tutuklanmış olup, V.Y. aranmaktadır. Soruşturma devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mağusa
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Deli Dumrul 2019-04-21 11:07:03

Gangster doldu ortalık

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erol veled 2019-04-21 11:12:46

Niye sahislarin acik isimleri belirtilmiyor. Marketten cocugun biri cukulet calsa acik ismi yaziliyor da ,bu zanlilarin kimligi saklaniliyor.

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