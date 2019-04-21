Öte yandan yine dün akşam , saat 21.00 sıralarında, meydana gelen bir başka olayda Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir işyeri önünde V.Y. (E-42) ve S.Y. (E-23), aralarında sorun bulunan bir şahsa ait salon araca demir profillerle vurup kasti hasara uğrattı.. S.Y. tutuklanmış olup, V.Y. aranmaktadır. Soruşturma devam ediyor.
Mağusa'da iki ayrı araca saldırı
21 Nisan 2019 Pazar 10:36
Gangster doldu ortalık
Niye sahislarin acik isimleri belirtilmiyor. Marketten cocugun biri cukulet calsa acik ismi yaziliyor da ,bu zanlilarin kimligi saklaniliyor.