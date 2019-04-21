Mağusa'da iki ayrı araca saldırı

Dün saat 05.30 sıralarında, Gazi’da K.B. (E-47) tasarrufunda bulunan tornavidayla bir şahsa ait park halindeki aracının ön camını çizmek suretiyle kasti hasara uğrattı.Şahıs tutuklandı.

Öte yandan yine dün akşam , saat 21.00 sıralarında, meydana gelen bir başka olayda Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir işyeri önünde V.Y. (E-42) ve S.Y. (E-23), aralarında sorun bulunan bir şahsa ait salon araca demir profillerle vurup kasti hasara uğrattı.. S.Y. tutuklanmış olup, V.Y. aranmaktadır. Soruşturma devam ediyor.