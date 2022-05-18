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Mağusa'da kokain ele geçirildi

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu 2 kişi tutuklandı.

18 Mayıs 2022 Çarşamba 12:55
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Mağusa'da kokain ele geçirildi

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

18.05.2022 tarihinde, saat 05:30 sıralarında, Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon (Tepe Operasyonu) sonucu; 2 adet tabanca ve şarjörü, 20 adet canlı mermi, yaklaşık 82 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 8 gr Methamfetamin, 2 gr kokain, 2 adet öğütücü, bir adet hassas terazi ve patlayıcı madde sınıfına giren 620 adet torpil bulunarak emere olarak alınmıştır. Operasyon kapsamında M.M. (E-47) ve A.D. (E-27) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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