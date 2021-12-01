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Mağusa'da kokain!

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda Gazimağusa'da 25 gram kokain ele geçirildi.

01 Aralık 2021 Çarşamba 12:08
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Mağusa'da kokain!
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Yapılan operasyonda 40 yaşındaki erkek şahıs tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

30.11.2021 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Ö.U.(E-40)’nun kalmakta olduğu ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada; yaklaşık 25 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile satışa hazır hale getirilmiş paketler halinde yaklaşık 10 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir...

Son Güncelleme: 01.12.2021 13:13
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