Mağusa'da korkunç kaza

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Ülkemizde son zamanlarda meydana gelen kazaların ardı arkası kesilmiyor.

Dün akşam saatlerinde Mağusa'da Mağusa - Lefkoşa anayolundan Anıt Çemberi'ne doğru seyrederken İsmet İnönü Bulvarı üzerinde aşırı sürat ve aşırı promil alkolle seyreden Türkiye Cumhuriyeti plakalı bir araç anayolda seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybederek önce anayoldan bir alt yola ardından da civardaki işyerinden içeriye daldı. Söz konusu araç anayoldan çıktıktan sonra alt yoldaki park halindeki bir aracı da biçtikten sonra alt yoldaki yolun sonunda bulunan Şevket Göçmen Otobüs İşletmeleri'nin dükkanı içerisine dalarak ancak durabildi. Olayın ardından ortalık savaş alanına dönerken olay anında seyir halinde başka bir aracın veya yayanın bölgede bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Kaza sonrasında araçlar ve çevredeki yapılar büyük oranda zarar görürken kazaya karışan aracın sürücüsünün hafif yaralı olarak Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alındığı öğrenildi.

Olay yerinden edinen bilgilere göre gece boyunca polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken, sabah saatlerinde de polisin olay yerindeki incelemesi devam ediyordu.

Kazayla ilgili olarak detaylar verilecektir...

Fotoğraflar: Sosyal Medya