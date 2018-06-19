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Mağusa'da kundaklama!

David’s People Bistro-cade isimli iş yerinin güneye bakan dış kısmına meçhul şahıs veya şahıslar tarafından muhtemelen yanıcı bir madde dökülerek ateşe verilmek suretiyle kundaklandı.

19 Haziran 2018 Salı 09:40
Mağusa'da kundaklama!

BRT'de yer alan habere göre, Bu sabah saat 03.45 sıralarında Mağusa’da İsmet İnönü Bulvarı’nda David’s People Bistro-cade isimli iş yerinin güneye bakan dış kısmına meçhul şahıs veya şahıslar tarafından muhtemelen yanıcı bir madde dökülerek ateşe verilmek suretiyle kundaklandı.

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Çıkan yangın sonucunda iş yeri içerisindeki 2 koltuk, 1 masa, tente yanarak içten duvar kısmı ise hasar gördü.

Yangın, iş yeri çalışanları ve itfaye ekipleri tarafından söndürüldü. 

Polisin hasar tespitiyle ve olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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Doğru Söz 2018-06-19 11:18:07

KKTC'de İnsan (!) ve insanlık kalitesi limiti sıfıra gidiyor. Daha beter olsun! Nasrettin hoca ne demiş " parayı veren KKTC'yi çalar". Pardon Düdüğü. Düdük!

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Ertaç Eser 2018-06-19 12:53:02

Eskiden polisler sabaha kadar devriye yapardı.Öyle olunca suç oranı bu kadar olamaz.Ama maalesef şimdi sadece radar tutuyorlar.

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dervis 2018-06-19 12:50:31

herkesin kendi isini kendi gordugu duzen..bu yolda siddet en gecerli yol oldu.. yasa koyucular da uygulayicilar da uyuyor..mahekeme emrini takan yok..polisi de..

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VATANDAŞ 2018-06-19 13:10:15

İRSEN KÜÇÜK ZAMANINDA 300 POLİS ALIMI İÇİN VERİLEN BÜTÇEYİ, DELEGE SEÇİMLERİNDE KULLANMASAYDI, ŞİMDİ YOLLARDA DAHA ÇOK POLİS OLURDU.

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