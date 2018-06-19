Mağusa'da kundaklama!

BRT'de yer alan habere göre, Bu sabah saat 03.45 sıralarında Mağusa’da İsmet İnönü Bulvarı’nda David’s People Bistro-cade isimli iş yerinin güneye bakan dış kısmına meçhul şahıs veya şahıslar tarafından muhtemelen yanıcı bir madde dökülerek ateşe verilmek suretiyle kundaklandı.
Yangın, iş yeri çalışanları ve itfaye ekipleri tarafından söndürüldü.
Polisin hasar tespitiyle ve olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
KKTC'de İnsan (!) ve insanlık kalitesi limiti sıfıra gidiyor. Daha beter olsun! Nasrettin hoca ne demiş " parayı veren KKTC'yi çalar". Pardon Düdüğü. Düdük!
Eskiden polisler sabaha kadar devriye yapardı.Öyle olunca suç oranı bu kadar olamaz.Ama maalesef şimdi sadece radar tutuyorlar.
herkesin kendi isini kendi gordugu duzen..bu yolda siddet en gecerli yol oldu.. yasa koyucular da uygulayicilar da uyuyor..mahekeme emrini takan yok..polisi de..
İRSEN KÜÇÜK ZAMANINDA 300 POLİS ALIMI İÇİN VERİLEN BÜTÇEYİ, DELEGE SEÇİMLERİNDE KULLANMASAYDI, ŞİMDİ YOLLARDA DAHA ÇOK POLİS OLURDU.