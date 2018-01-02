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Mağusa'da kurşunlama!

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Mağusa'nın en işlek caddelerinden birinde silahlar konuştu.

02 Ocak 2018 Salı 18:49
Mağusa'da kurşunlama!
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Gündem Kıbrıs Özel

Mağusa'nın en işlek noktalarından biri olan Salamis Yolu üzerinde bulunan Zabitler Petrol İstasyonu'nda bugün akşam saatlerinde şok bir olay yaşandı.

Zabit Petrol İstasyonu işletmecileri iki kardeş arasında çıkan tartışmada Ulus Zabitler kardeşi Şevki Zabitler'i tabanca ile yaraladı.

Açılan ateş sonucunda yaralanan Şevki Zabitler, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Konuyla ilgili olarak henüz kesin bir açıklama yapılmazken, polisin olay yerindeki soruşturması sürüyor.

Detaylar verilecek...

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Son Güncelleme: 02.01.2018 19:05
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