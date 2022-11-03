Mağusa'da olaylı gece

30.10.2022 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu M.A.(E-22) ve Z.T.A.M.(E-20) bir taraf olup, A.A.N.E (E-19) ve A.T'nin(E-19)’in vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle ciddi bir şekilde darp edip, A.A.N.E'nin çene kemiğinin kırılmasına sebep olmuşlardır. A.A.N.E, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.