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Mağusa'da tecavüz

30 Mart 2022 Çarşamba 15:00
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Mağusa'da tecavüz
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Dün Gazimağusa Maraş bölgesinde meydana gelen ve yaşları küçük suçları büyük dedirten cinsel tecavüz olayı toplumda büyük ilgi uyandırıp “bu kadarına da pes” dedirtti.

Olayın zanlısı konumundaki 16 yaşındaki S.C.K bugün Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak tahkikat amaçlı hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edildi.

Kapalı oturumda yapılan tutukluluk duruşmasında elde edilen bilgilere göre 16 yaşındaki zanlının 28.03.22 tarihinde Gazimağusa’da Maraş bölgesinde bulunan kız arkadaşı 12,5 yaşındaki J.K’nın ikametgahında ev sakinlerinin olmadığı bir ortamda birlikte cinsel ilişkide bulundukları, olayın sonrasında şikâyet üzerine zanlının tutuklandığı, bugün ise cinsel tecavüz, cinsel istismar ve 16 yaşından küçük şahıslara cinsel saldırıda bulunma suçlamasıyla mahkeme huzuruna çıkarıldığı ve kapalı oturumda yapılan duruşmasında zanlı aleyhinde 2 gün tutukluluk emri temin edildiği öğrenildi.

(MHA)

Son Güncelleme: 30.03.2022 15:04
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