Mağusa'da uyuşturucu!

Gazimağusa’da park halinde bulunan D.B.G.’ye (E-29) ait araçta dün yapılan aramada, 3 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile iki sarma sigaranın bulunmasıyla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu tespit edilen H.G.(E-38) tutuklandı.

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TARTIŞTIĞI KİŞİNİN YÜZÜNE İÇKİ BARDAĞI FIRLATTI

Lapta'da faaliyet gösteren bir iş yeri içerisinde bu sabah aralarında çıkan tartışma sonucu Z.Y.(K-39), 199 mlgr. alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir sırada, tasarrufunda bulunan içki bardağını Oksana Dorofeeva'nın yüzüne atarak yüzünü yaraladı.

Z.Y. tutuklandı.

KUMSAL PARKI’NDAKİ KAVGADA 17 YAŞINDAKİ BİR KİŞİ YARALANDI

Lefkoşa'da Kumsal Parkı’nda dün F.A.(E-18), C.A.(E-19) M.B.(E-20), D.K.(E-17), M.A.(E-17), K.Y. (E-16) ve F.A.(K-17), tartıştıkları 17 yaşındaki M.D.’nin (E-17) yüzüne vurarak dişinin kırılmasına, alt ve üst dudağının patlamasına sebep oldu.

M.A.’nın arandığı, diğer zanlıların ise tutuklandığı bildirildi.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.