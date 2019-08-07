Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
TFF açıkladı! Süper Kupa'nın saati değişti!
TFF, Süper Kupa’nın saatini değiştirdi!
Hibiskus nasıl kullanılır, çayı nasıl demlenir?
Hangi meyve neye iyi geliyor?
Aloe Vera cilde nasıl sürülür?
Merkür'le İlgili Önemli Keşif

Mağusa'da uyuşturucu!

07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:56
Mağusa'da uyuşturucu!

Gazimağusa’da park halinde bulunan D.B.G.’ye (E-29) ait araçta dün yapılan aramada, 3 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile iki sarma sigaranın bulunmasıyla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu tespit edilen H.G.(E-38) tutuklandı. 

Diğer polisiye haberler:

TARTIŞTIĞI KİŞİNİN YÜZÜNE İÇKİ BARDAĞI FIRLATTI

Lapta'da faaliyet gösteren bir iş yeri içerisinde bu sabah aralarında çıkan tartışma sonucu Z.Y.(K-39), 199 mlgr. alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir sırada, tasarrufunda bulunan içki bardağını Oksana Dorofeeva'nın yüzüne atarak yüzünü yaraladı.

Z.Y. tutuklandı.

KUMSAL PARKI’NDAKİ KAVGADA 17 YAŞINDAKİ BİR KİŞİ YARALANDI

Lefkoşa'da Kumsal Parkı’nda dün F.A.(E-18), C.A.(E-19) M.B.(E-20), D.K.(E-17), M.A.(E-17), K.Y. (E-16) ve F.A.(K-17), tartıştıkları 17 yaşındaki M.D.’nin (E-17) yüzüne vurarak  dişinin kırılmasına, alt ve üst dudağının patlamasına sebep oldu.

M.A.’nın arandığı, diğer zanlıların ise tutuklandığı bildirildi.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.

banner22
Anahtar Kelimeler:
MağusaUyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taçoy: ‘Bir şey varsa mutlaka bulacağız’
Taçoy: ‘Bir şey varsa mutlaka bulacağız’
Değirmenlik Belediyesi BES ile Toplu İş Sözleşmesini İmzalandı
Değirmenlik Belediyesi BES ile Toplu İş Sözleşmesini İmzalandı
Sürücülerin Dikkatine!
Sürücülerin Dikkatine!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim