Mağusa'da uyuşturucu!

1. 05.02.2020 tarihinde saat 14:50 sıralarında Gazimağusa’da, M.K.A.(E-22)’nın kalmakta olduğu yurt odası içerisinde polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Akabinde mesele ile ilgili olarak bağlantısı olduğu tespit edilen A.K.A.K.(E-20)’nin üzerinde ve kalmakta olduğu yurt odasında yapılan aramada yaklaşık 8.5 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

2. 05.02.2020 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Gazimağusa’da Nergisli Yol Kavşağı yakınlarında, bir otobüs şirketine ait araçta yolcu olarak bulunan E.G.A.(E-21)’nın üzerinde polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 25 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup; soruşturma devam etmektedir.