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Mağusa'da uyuşturucu operasyonu!

Gazimağusa'da 38 yaşındaki erkek şahıs uyuşturucudan tutuklandı.

17 Mart 2022 Perşembe 14:46
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Mağusa'da uyuşturucu operasyonu!
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Polis konuyla  ilgili şu açıklamayı yaptı:

16.03.2022 tarihinde, Gazimağusa'da M.Ö.(E-38)’nün kalmakta olduğu ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada; yaklaşık 10 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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