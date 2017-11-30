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Mağusa'da ve Girne'de huzur operasyonu!

Polis, Gazimağusa ve Girne’de asayiş ve trafik operasyonu gerçekleştirdi.

30 Kasım 2017 Perşembe 14:51
Mağusa'da ve Girne'de huzur operasyonu!
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Polis, Gazimağusa ve Girne’de asayiş ve trafik operasyonu gerçekleştirdi. İki ilçede toplam 900 araç kontrol edilirken, 189 sürücü hakkında yasal işlem yapıldı.

GAZİMAĞUSA’DA 300 ARAÇ KONTROL EDİLDİ, 125 SÜRÜCÜ HAKKINDA YASAL İŞLEME GİDİLDİ 

Polis, dün öğleden sonra Gazimağusa’da 3 kumarhanede kontrol yaptı. Kontrollerde kumarhanede bulunmaları yasak 7 kişi tespit edildi ve bu kişilerle ilgili ileri işleme gidildi. Gazimağusa’daki trafik operasyonunda ise 300 araç kontrol edildi. 125 araç sürücüsü aleyhinde ileri işleme gidildi.

Girne’de önceki gün ve dün kumarhaneler, barlar, kahvehaneler, diskolar, gece kulüplerinde huzur operasyonu yapıldı. Polis, 6 sürücünün tasarruflarında sopa ve fişek bulundurduğu tespit etti. Söz konusu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Girne’deki trafik operasyonunda ise 2 günde 600 araç kontrol edildi, 58  sürücü aleyhinde işlem yapıldı. Bu sürücülerden 4’ünün alkollü araç kullandığı belirlendi.

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Son Güncelleme: 30.11.2017 16:05
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KADİR 2017-11-30 21:12:10

FİKRİ ATAOĞLUNUN OĞLU POLİSİN ÜZERİNE SÜRÜYOR BUNU NEDEN YAZMIYORSUNUZ

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